أخبار عاجلة

صاحبة السعادة-عبد الله جمعة يحكي مشواره الأحترافي في المانيا -
صاحبة السعادة- عبد الله جمعة يرد علي أسئلة صالح .. المنتخب يتحتاج إلي مدرب وطني -
حوار ناري بين عبدالله وصالح :إحنا مش بنفكر في الدوري ولو موجودين كنا خدنا الكونفدرالية -
صاحبة السعادة- عبد الله جمعة يتحدث عن عدم مشاركته مع المنتخب مع تعليق صالح -
صبري المنياوي: الأهلي والزمالك "متكسحين" في الوقت الحالي -
صبري المنياوي: فريق بيراميدز "تجربة رائعة" في الدوري -
سعفان الصغير: أفضل حارس مرمى في مصر "محمد الشناوي" والباقي كله شبه بعض -
صبري المنياوي: جماهير الإسماعيلي داعم كبير للفريق وننتظر مساندتهم الموسم المقبل -
باراغواي تدرج "حزب الله" و"حماس" على قائمة الإرهاب وإسرائيل ترحب -
د.سعد الدين الهلالي يشيد بجهود السعودية خلال موسم الحج -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. الشرق الاوسط
  4. SputnikNews

إيران تكشف عن إجراء من السعودية "يذيب الجليد بين البلدين"

Google+ Print

وأضاف ذو النور، أن "تعامل الرياض الجيد مع الحجاج رسالة من وإذا استمرت في هذا السلوك سنشهد إذابة الجليد عن العلاقات بين البلدين"، وذلك حسب وكالة "فارس" الإيرانية.

© Fotolia / Emmanuel Wuyts

وبين رئيس لجنة الأمن القومي، أن "إيران ليست وراء التوتر بالمنطقة وأن الدول التي قطعت علاقاتها مع إيران هي التي بادرت لذلك وليست طهران".

وكان رئيس منظمة الحج والزيارة الإيرانية، أعلن عدم موافقة السلطات السعودية على طلب إيران إضافة 3 طائرات مستاجرة لأسطول الخطوط الجوية الإيرانية للإسراع بنقل الحجاج الإيرانيين إلى البلاد.

وقال علي رضا رشيديان، إنه "وبغية خفض الفترة اللازمة لعودة الحجاج الإيرانيين والإسراع بنقلهم إلى البلاد فقد طلبنا إضافة 3 طائرات عملاقة مستأجرة من قبل شركة الخطوط الجوية الإيرانية، إلا أن الجانب السعودي لم يوافق على هذا الطلب"، وذلك حسب وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا".

وأوضح أن "طهران تسعى لتقديم سبل جديدة، مؤكدا أن إيران خططت لتسيير رحلة خاصة للإسراع بنقل الحجاج ذوي الظروف الخاصة والمرضى والذين يعانون من مشاكل بدنية. وقال إن عملية نقل الحجاج الايرانيين إلى البلاد ستستغرق 24 يوما".

يذكر أن عدد الحجاج الإيرانيين لموسم الحج للعام الجاري بلغ 88 ألفا و550 حاجا.

SputnikNews

مواضيع متعلقة
د.سعد الدين الهلالي يشيد بجهود السعودية خلال موسم الحج

د.سعد الدين الهلالي يشيد بجهود السعودية خلال موسم الحج

بالفيديو... اعتداء على امرأة في مكة المكرمة والشرطة السعودية تتدخل

بالفيديو... اعتداء على امرأة في مكة المكرمة والشرطة السعودية تتدخل

بيان عاجل من الشرطة السعودية بعد "اختفاء طفل" وتفعيل "الشفرة الوردية"

بيان عاجل من الشرطة السعودية بعد "اختفاء طفل" وتفعيل "الشفرة الوردية"

تمهيدا لتحرك كبير... "أرامكو" السعودية تخاطب البنوك

تمهيدا لتحرك كبير... "أرامكو" السعودية تخاطب البنوك