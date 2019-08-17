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بتوجيهات ملكية ... علاج مواطن فلسطيني من حجاج عرب 48 في الاردن

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بتوجيهات ملكية ... علاج مواطن فلسطيني من حجاج عرب 48 في الاردن بتوجيهات ملكية ... علاج مواطن فلسطيني من حجاج عرب 48 في الاردن

جى بي سي نيوز :- بتوجيهات ملكية سامية، أوعز رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف الحنيطي، اليوم الخميس، إلى مدير عام الخدمات الطبية الملكية بإدخال الحاج أحمد عرابي من فلسطينيي 48 إلى مدينة الحسين الطبية وعلاجه على نفقة القوات المسلحة إثر تعرضه لوعكة صحية أثناء عودته من الأراضي المقدسة بعد أداء فريضة الحج.
وبين مدير عام الخدمات الطبية الملكية اللواء الطبيب شوكت التميمي: أنه جرى استقبال المريض في طوارئ مدينة الحسين الطبية، وأجريت له الفحوصات الشعاعية والمخبرية اللازمة التي أظهرت تعرضه لنزيف دماغي، وقامت الكوادر الطبية بنقله على الفور إلى قسم العناية الحثيثة للمراقبة، وتقديم العلاج المناسب.
وقالت زوجة المريض: "أنه ظهرت على المريض في طريق عودتنا أعراض تعب شديد وعدم إتزان وصعوبة في النطق، وتم تقديم الإسعافات الأولية له في أحد المراكز الصحية، حيث جاءت المكرمة الملكية بنقله مباشرة إلى مدينة الحسين الطبية".
وثمن ذوو المريض وحجاج عرب 48 لجلالته مواقفه في مساعدة المحتاجين ومن تقطعت بهم السبل، وهو ليس غريبا على الهاشميين، فمواقفهم المشرفة متصلة مع الديار المقدسة وأهلها، داعين الله العلي القدير أن يحفظ جلالته سنداً وذخراً للأهل في فلسطين وللأمة الإسلامية جمعاء، وأن يحفظ الأردن آمناً مستقراً تحت ظل الراية الهاشمية.

جي بي سي نيوز

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