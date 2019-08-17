مسؤول مصري: لم نرصد أي تأثير للحادث النووي على وارداتنا الزراعية من روسيا

القاهرة - سبوتنيك. وقال العطار في تصريحات حصرية لوكالة سبوتنيك "حتى الآن لم نتخذ إجراءات خاصة بخصوص الواردات من روسيا، الإجراءات المتبعة بقيت نفسها التي في الأحوال العادية، فحص عينات من كل طرد وقياس مواصفاته من كافة الجوانب، الإجراءات المتبعة حتى الآن كافية، ولم يظهر ما يستدعي تغيير".

وأضاف العطار "عقب الحادث طلبنا من سفارتنا في روسيا إفادتنا بمعلومات عن الحادث وتأثيره على الزراعة، وأفادتنا السفارة المصرية في روسيا، بأن منطقة الحادث في الشمال وبعيدة عن المناطق الزراعية، وليس لها تأثير على الحاصلات الزراعية، وطلبنا المزيد من المعلومات وننتظرها، وإذا ظهر أي تأثير على الزراعة الروسية سنرى الإجراءات الوقائية التي تلزمنا، ولكن حتى الآن لا يوجد أثر للحادث النووي على الواردات المصرية من روسيا".

وأعلن قسم الاتصالات في مؤسسة "روس آتوم" الروسية، يوم السبت الماضي، أن الصاروخ الذي انفجر أثناء الاختبار في موقع بالقرب من منطقة أرخانغيلسك الروسية، وقع على منصة بحرية .

وقال المؤسسة للصحفيين: "تم إجراء اختبارات الصواريخ على منصة بحرية وبعد الانتهاء من الاختبارات، اشتعل الوقود الصاروخي، ثم اعقبه انفجار".

وأضافت المؤسسة "إن المسؤولية المالية عن مستقبل عائلات العناصر التي قتلت جراء الحادث بطبيعة الحال تقع على عاتق الشركة الحكومية روس أتوم ولا يتعلق الأمر بالمساعدة لمرة واحدة فقط وهذا جزء صغير مما يمكننا القيام به كعلامة تقدير على العمل المتفاني للخبراء الذين ضحوا بحياتهم من أجل السلامة كلنا".

يذكر أن يوم الخميس الماضي حصل حادث في منطقة أرخانجيلسك وقع خلاله انفجار عند الاختبارات الصاروخية. وأشارت وزارة الدفاع الروسية إلى أن شخصين قتلا على الأقل.