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بعد الهجوم بـ10 طائرات.. دعوة "عاجلة" إلى الشركات والمدنيين في السعودية

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بعد الهجوم بـ10 طائرات.. دعوة "عاجلة" إلى الشركات والمدنيين في السعودية بعد الهجوم بـ10 طائرات.. دعوة "عاجلة" إلى الشركات والمدنيين في السعودية

وقال المتحدث باسم القوات المسلحة يحيى سريع، إن "بنك أهداف القوات المسلحة يتسع يوما بعد آخر والعمليات القادمة ستكون أشد إيلاما على العدو"، مؤكدا أنه "لا خيار أمام قوى العدوان والنظام السعودي إلا وقف الحرب ورفع الحصار عن الشعب اليمني"، وذلك حسب قناة "المسيرة".

وأضاف سريع أن "القوات المسلحة اليمنية تحيي كل الذين ساهموا في إنجاع العملية التي استهداف صباح اليوم السبت، حقل ومصفاة الشيبة التابعة لشركة أرامكو شرقي على الحدود مع الإمارات بـ10 طائرات مسيرة.

وقال: "سلاح الجو المسير نفذ أكبر عملية هجومية على العمق السعودي منذ بدء العدوان على اليمن، عشر طائرات مسيرة استهدفت حقل ومصفاة الشيبة التابعة لشركة أرامكو شرقي المملكة بعملية توازن الردع الأولى"، متوعدا "النظام السعودي بعمليات أكبر وأوسع إذا استمر العدوان".

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