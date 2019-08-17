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السعودية تشارك في حفل توقيع الوثيقة الدستورية بالسودان..اليوم

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السعودية تشارك في حفل توقيع الوثيقة الدستورية بالسودان..اليوم السعودية تشارك في حفل توقيع الوثيقة الدستورية بالسودان..اليوم

الرياض - مباشر: أعلن مصدر مسؤول في وزارة الخارجية مشاركة المملكة العربية في حفل توقيع اتفاقية الخرطوم، المقرر عقده، اليوم السبت، وذلك في إطار الدعم الذي تقدمه المملكة لهذا الاتفاق.

وأضاف المصدر، اليوم، بأن وزير الدولة للشؤون الخارجية وعضو مجلس الوزراء، عادل بن أحمد الجبير، سيرأس وفد المملكة المشارك في حضور مراسم توقيع اتفاق الخرطوم، وفقاً لوكالة أنباء السعودية "واس".

وتابعت الوكالة، ويرافق الجبير، وزير الدولة لشؤون الدول الإفريقية، أحمد بن عبدالعزيز قطان، وسفير السعودية لدى جمهورية السودان، علي بن حسين جعفر.

وأكد المصدر، أن المملكة العربية السعودية تعول بأن يسهم اتفاق الخرطوم بين الأطراف السودانية في كتابة مرحلة جديدة من الاستقرار، يستطيع من خلالها الأشقاء في السودان التعافي من أزمتهم الحالية والانتقال إلى إدارة شؤون بلادهم على نحو يلبي آمال الأشقاء وتطلعاتهم.

وفي 4 أغسطس، وقع المجلس العسكري الانتقالي في السوداني، وقوى إعلان الحرية والتغيير، بالأحرف الأولى على الوثيقة الدستورية بالسودان بعد استكمال صياغتها النهائية.

ويشار، إلى أن مراسم التوقيع النهائي للوثيقة الدستورية للفترة الانتقالية لسنة 2019 بين المجلس العسكري الانتقالي وقوى إعلان الحرية والتغيير تبدأ اليو.

ترشيحات

وثيقة السودان الدستورية تحدد سلطات مجلس السيادة العسكري السوداني يقرر تولي البرهان رئاسة المجلس السيادي المجلس العسكري بالسودان: تشديد الرقابة على حركة رؤوس الأموال

مباشر (اقتصاد)

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