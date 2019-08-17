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فيسبوك تفتح مقهى منبثق يشجع على فحص الخصوصية

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فيسبوك تفتح مقهى منبثق يشجع على فحص الخصوصية فيسبوك تفتح مقهى منبثق يشجع على فحص الخصوصية

تحاول شركة فيسبوك محاربة الاعتقاد السائد بأنها لا تهتم بحماية بيانات مستخدميها عبر افتتاحها عددًا من المقاهي المنبثقة للمساعدة في تشجيع البريطانيين على إجراء فحوصات بسيطة للخصوصية.

وتخطط فيسبوك لفتح خمسة مقاهي منبثقة في جميع أنحاء المملكة المتحدة تغري الزائرين – الذين يحصلون على مشروبات مجانية – للمشاركة في إجراء فحوصات الخصوصية أثناء وجودهم في المقهى.

ويحصل الزائرون الذين يملكون حساب على الشبكة الاجتماعية على مشروبات مجانية من قائمة مختارة، ويخضعون لفحوصات الخصوصية البسيطة، مما يضمن أن حساباتهم آمنة ومهيئة بالطريقة التي يفضلونها.

ومن المفترض ظهور أول مقهى منبثق (Facebook Café) في لندن داخل (Attendant Shoreditch) في شارع (Great Eastern)، على أن يفتتح يومي 28 و 29 أغسطس.

وقالت المنصة: إن المقهى هو نتيجة استطلاع للرأي أجري مؤخرًا وذكر أن 27 في المئة من سكان لندن لا يعرفون كيفية تخصيص إعدادات خصوصية حسابات التواصل الاجتماعي.

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وتوضح عمليات فحص الخصوصية للمستخدمين كيفية تخصيص إعدادات الخصوصية على فيسبوك، بما في ذلك المعلومات الشخصية المرئية للآخرين والتطبيقات التي يمكنها الوصول إلى حساب فيسبوك.

وتعرضت الشبكة الاجتماعية لانتقادات عديدة بسبب ما يعتبره الكثيرون فشلًا في حماية بيانات المستخدمين بشكل مناسب.

وتوفر المنصة للمستخدمين إمكانية الوصول إلى فحص الخصوصية، والذي يمكن لأي مستخدم الوصول إليه من خلال النقر على أيقونة “؟” الموجودة في أعلى أي صفحة ضمن الموقع.

ويعرض فحص الخصوصية نافذة ترشد المستخدمين من خلال إعدادات الأمان المتعلقة بالمشاركات والملفات الشخصية والتطبيقات ومواقع الويب.

وبالرغم من أن هذه الأداة سهلة الاستخدام، إلا أن الكثير من الناس لا يدركون أنها متوفرة، ويلتزمون بخيارات الأمان الافتراضية للمنصة.

ويعرض مقهى (Facebook Cafe) المؤقت للزوار هذه الأداة ويوجههم من خلال استخدامها، مما يساعدهم على فهم إعدادات الأمان المتاحة لهم.

وتنوي فيسبوك تشغيل هذه المقاهي المنبثقة في المملكة المتحدة في الفترة بين 28 أغسطس إلى 5 سبتمبر، لكن من غير الواضح ما إذا كانت الشركة تخطط لجلب مقاهي مماثلة لفحص الخصوصية إلى بلدان أخرى.

البوابة العربية للأخبار التقنية

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