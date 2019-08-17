الطيران الحربي الاسرائيلي يشن غارات على مواقع شرق غزة

رام الله - سبوتنيك. وقال شاهد عيان لوكالة "سبوتنيك":"شنت الطائرات الحربية غارات على قطاع غزة حيث أطلقت صواريخ متفرقة صوب أراضي زراعية مفتوحة".

وأضاف: "ووقعت الصواريخ في مواقع بحي التفاح شرق قطاع غزة، قرب مباني تابعة للمقاومة الفلسطينية دون وقوع إصابات."

في السياق ذاته، أكدت وسائل إعلام محلية، استهداف سلاح الجو الإسرائيلي مواقع شرق غزة دون أن تسجل إصابات.

يذكر أن الغارات الإسرائيلية جاءت بعد ساعات من اعتراض القبة الحديدية الإسرائيلية قذيفة صاروخية، أطلقت من قطاع غزة صوب البلدات الإسرائيلية.

يتبع...