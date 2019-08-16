محدث..النفط يرتفع عند التسوية ويسجل مكاسب أسبوعية

مباشر: ارتفعت أسعار النفط عند تسوية تعاملات اليوم الجمعة، بالتزامن مع تقرير أوبك وتخفيض المنظمة توقعاتها لنمو الطلب العالمي على الخام.

وأعلنت منظمة أوبك اليوم تقرير الإنتاج الشهري لديها عن يوليو/تموز الماضي والذي أظهر تراجع في الإنتاج بمقدار 246 ألف برميل يومياً إلى مستوى 29.609 مليون برميل يومياً.

وخفضت منظمة أوبك توقعاتها للطلب العالمي على النفط عن العام الجاري بمقدار 40 ألف برميل يومياً إلى 1.1 مليون برميل يومياً.

وبالنسبة لعام 2020، فإن تقديرات نمو الطلب العالمي على الخام ظلت ثابتة عند 1.14 مليون برميل يومياً.

وكشفت شركة "بيكر هيوز" اليوم عن ارتفاع منصات التنقيب عن الخام في الولايات المتحدة في الأسبوع الجاري للمرة الأولى في 7 أسابيع.

وعند التسوية، زاد سعر العقود الآجلة لخام نايمكس" الأمريكي تسليم سبتمبر/آيلول بنسبة 0.7 بالمائة عند 54.87 دولار للبرميل، مسجلاً مكاسب أسبوعية بنحو 0.7 بالمائة.

وبحلول الساعة 7:44 مساءً بتوقيت جرينتش بتوقيت جرينتش، ارتفع سعر العقود الآجلة لخام "برنت" القياسي تسليم أكتوبر/تشرين الأول بنسبة تزيد عن 0.6 بالمائة ليسجل 58.60 دولار للبرميل، وذلك بعد أن كانت سجلت 59.50 دولار للبرميل في وقت سابق من الجلسة.