أمير مكة يوجه بالقبض على وافدين لتوزيع لحوم جمال نافقة

الرياض - مباشر: وجه أمير منطقة مكة المكرمة بالقبض على وافدين كانوا على وشك توزيع لحوم جمال وأغنام نافقة.

وأصدر الأمير خالد الفيصل، أمير منطقة مكة المكرمة، اليوم الجمعة، توجيهات للجهات الأمنية بالقبض على وافدين في الشميسي بالقرب من العاصمة المقدسة كانوا على وشك توزيع لحوم جمال وأغنام نافقة، وفقاً لوكالة أنباء السعودية "واس".

وتضمن توجيه أمير منطقة مكة المكرمة تطبيق أقصى العقوبات بحقهم وترحيلهم، وتكريم الشخص المبلغ عنهم.

وقد أظهر مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي توثيق مواطن عثوره على أعداد كبيرة من الجمال والأغنام النافقة في منطقة الشميسي ووجود عمالة وافدة تستعد لتوزيع لحومها، وفقاً للوكالة.

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