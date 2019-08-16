"جي.بي.مورجان": التعريفات هي مصدر الخطر الأكبر على الأسهم الأمريكية

مباشر: يرى بنك "جي.بي.مورجان تشيس" أن التعريفات الجمركية لا تزال مصدر الخطر الأكبر بالنسبة للأسهم الأمريكية، مشيراً إلى أن الشركات قد تتضرر سلباً في عام 2020 من تلك الرسوم.

وأوضح خبراء استراتيجيون في البنك بقيادة "دوبرافكو لاكوس بوجاس" في مذكرة نقلتها وكالة "بلومبرج" الأمريكية، اليوم الجمعة، أن التعريفات تظل أكبر مصدر للمخاطر بالنسبة للأسهم.

وخفض البنك تقديراته لأرباح الشركات المدرجة في مؤشر "ستاندرد آند بورز 500" خلال العام المقبل إلى 177 دولاراً للسهم مقارنة مع 178 دولاراً في السابق، بسبب تأثير التعريفات المتوقع أن تدخل حيز التنفيذ يوم 1 سبتمبر/أيلول.

جدير بالذكر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قرر إرجاء فرض تعريفات جديدة على بعض السلع الصينية إلى شهر ديسمبر/كانون الثاني المقبل بدلاً من سبتمبر/أيلول القادم.

وحذر "جي.بي.مورجان" من أن الشركات الصغيرة لديها قدرة محدودة على تمرير التكاليف إلى الموردين والمستخدمين النهائيين.

ويرى البنك الأمريكي أن الرسوم الجمركية ستكلف كل أسرة حوالي 1000 دولار سنوياً في المتوسط مع الجولة الجديدة من التعريفات البالغة 10 بالمائة لترتفع من 600 دولار في المراحل السابق من الحرب التجارية.

وقال الخبراء إن هذه الخسائر سوف تفسد إلى حد كبير الفوائد جراء التخفيضات الضريبية التي بلغ متوسطها حوالي 1300 دولار لكل أسرة.

ومع ذلك، يرى "جي.بي.مورجان" أن الضرر المباشر نسبياً للمستهلكين من الرسوم الجمركية الجديدة قبل انتخابات عام 2020 يشير إلى أن هناك فرصة جيدة" لعكس القرار.