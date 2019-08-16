إنفوجرافيك..أكثر من 33 ألف منشأة تخضع للرقابة اليومية بالمدينة المنورة

الرياض - مباشر: ذكرت وزارة الشؤون البلدية والقروية في المملكة العربية السعودية أن هناك أكثر من 33 ألف منشأة في المدينة المنورة تخضع للرقابة اليومية.

وقالت الوزارة السعودية، من خلال إنفوجرافاً منشور، اليوم الجمعة، أن إجمالي المنشآت الخاضعة للرقابة اليومية من أمانة المدينة المنورة لمتابعة تطبيقها للمعايير والاشتراطات الصحية والوقائية يصل لـ33.7 ألف منشأة.

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