تقرير: ترامب يناقش خسائر الأسهم الأمريكية مع رؤساء 3 بنوك

مباشر: أجرى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مكالمة جماعية عبر الفيديو مع الرؤساء التنفيذيين لثلاثة بنوك استثمار، وسط الخسائر القوية التي ضربت "وول ستريت" مؤخراً.

وسجلت الأسهم الأمريكية يوم الأربعاء الماضي أكبر وتيرة خسائر يومية في العام الحالي، بعدما فقد "داو جونز" حوالي 800 نقطة من قيمته.

وكشف تقرير نشرته وكالة بلومبرج الأمريكية اليوم الجمعة، أن ترامب عقد المكالمة الجماعية يوم الأربعاء مع جيمي ديمون الرئيس التنفيذي لبنك "جي.بي.مورجان تشيس" وبريان موينيهان الرئيس التنفيذي لـ"بنك أوف أمريكا" ومايكل كوربات الرئيس التنفيذي لـ"سيتي جروب".

وكان الرؤساء التنفيذيين الثلاثة في واشنطن من أجل اجتماع مخطط مسبقاً مع وزير الخزانة الأمريكي ستيفين منوشين لمناقشة السرية المصرفية ومنع غسل الأموال، وفقاً للتقرير الذي استشهد بمصادر مطلعة على المسألة.

وقال موينيهان في تعليقات مع محطة تليفزيون بلومبرج اليوم إن الاضطراب في سوق الأسهم جاء بفعل قضايا خارج الولايات المتحدة، مشيراً إلى أن مخاطر الركود الاقتصادي منخفضة.

وتابع: لا يوجد في الوقت الحالي مخاوف بشأن حدوث ركود اقتصادي في الوقت الراهن، مؤكداً أن الخوف من الركود هو الخطر الأكبر.

جدير بالذكر أن "وول ستريت" شهدت مكاسب ملحوظة في مستهل تعاملات اليوم لتبدأ التعاملات على ارتفاع يتجاوز 200 نقطة.