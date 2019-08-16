أخبار عاجلة

صاحبة السعادة- عبد الله جمعة يرد علي أسئلة صالح .. المنتخب يتحتاج إلي مدرب وطني -
حوار ناري بين عبدالله وصالح :إحنا مش بنفكر في الدوري ولو موجودين كنا خدنا الكونفدرالية -
صاحبة السعادة- عبد الله جمعة يتحدث عن عدم مشاركته مع المنتخب مع تعليق صالح -
صبري المنياوي: الأهلي والزمالك "متكسحين" في الوقت الحالي -
صبري المنياوي: فريق بيراميدز "تجربة رائعة" في الدوري -
سعفان الصغير: أفضل حارس مرمى في مصر "محمد الشناوي" والباقي كله شبه بعض -
صبري المنياوي: جماهير الإسماعيلي داعم كبير للفريق وننتظر مساندتهم الموسم المقبل -
باراغواي تدرج "حزب الله" و"حماس" على قائمة الإرهاب وإسرائيل ترحب -
د.سعد الدين الهلالي يشيد بجهود السعودية خلال موسم الحج -
صبري المنياوي: دونجا وأحمد مدبولي من أفضل اللاعبين في مصر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. المال والاعمال
  3. مباشر (اقتصاد)

تقرير: ترامب يناقش خسائر الأسهم الأمريكية مع رؤساء 3 بنوك

Google+ Print
تقرير: ترامب يناقش خسائر الأسهم الأمريكية مع رؤساء 3 بنوك تقرير: ترامب يناقش خسائر الأسهم الأمريكية مع رؤساء 3 بنوك

مباشر: أجرى الرئيس الأمريكي دونالد مكالمة جماعية عبر الفيديو مع الرؤساء التنفيذيين لثلاثة بنوك استثمار، وسط الخسائر القوية التي ضربت "وول ستريت" مؤخراً.

وسجلت الأسهم الأمريكية يوم الأربعاء الماضي أكبر وتيرة خسائر يومية في العام الحالي، بعدما فقد "داو جونز" حوالي 800 نقطة من قيمته.

وكشف تقرير نشرته وكالة بلومبرج الأمريكية اليوم الجمعة، أن ترامب عقد المكالمة الجماعية يوم الأربعاء مع جيمي ديمون الرئيس التنفيذي لبنك "جي.بي.مورجان تشيس" وبريان موينيهان الرئيس التنفيذي لـ"بنك أوف أمريكا" ومايكل كوربات الرئيس التنفيذي لـ"سيتي جروب".

وكان الرؤساء التنفيذيين الثلاثة في واشنطن من أجل اجتماع مخطط مسبقاً مع وزير الخزانة الأمريكي ستيفين منوشين لمناقشة السرية المصرفية ومنع غسل الأموال، وفقاً للتقرير الذي استشهد بمصادر مطلعة على المسألة.

وقال موينيهان في تعليقات مع محطة تليفزيون بلومبرج اليوم إن الاضطراب في سوق الأسهم جاء بفعل قضايا خارج الولايات المتحدة، مشيراً إلى أن مخاطر الركود الاقتصادي منخفضة.

وتابع: لا يوجد في الوقت الحالي مخاوف بشأن حدوث ركود اقتصادي في الوقت الراهن، مؤكداً أن الخوف من الركود هو الخطر الأكبر.

جدير بالذكر أن "وول ستريت" شهدت مكاسب ملحوظة في مستهل تعاملات اليوم لتبدأ التعاملات على ارتفاع يتجاوز 200 نقطة.

مباشر (اقتصاد)

مواضيع متعلقة
ترامب يحذر طهران من مهاجمة سفن واشنطن

ترامب يحذر طهران من مهاجمة سفن واشنطن

ترامب يدعو لخفض الفائدة الأمريكية 1% مع بعض التيسير الكمي

ترامب يدعو لخفض الفائدة الأمريكية 1% مع بعض التيسير الكمي

ترامب: لا أرغب في التعامل مع هواوي

ترامب: لا أرغب في التعامل مع هواوي

ترامب:غير مستعد لإتمام اتفاق تجاري مع الصين في الوقت الحالي

ترامب:غير مستعد لإتمام اتفاق تجاري مع الصين في الوقت الحالي