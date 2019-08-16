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التحالف العربي يعلن اعتراض وإسقاط طائرة مسيرة للحوثيين

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التحالف العربي يعلن اعتراض وإسقاط طائرة مسيرة للحوثيين التحالف العربي يعلن اعتراض وإسقاط طائرة مسيرة للحوثيين

واعتبر التحالف أن "استمرار إطلاق الميليشيات الحوثية طائرات مسيرة يعكس خسائرها وواقعها على الأرض". بحسب ما أفادت قناة "العربية".

وأعلنت جماعة "أنصار الله" (الحوثيين)، اليوم الجمعة، شن هجمات بطائرات مُسيرة مفخخة على مطار أبها الدولي في قطاع عسير جنوب غربي .

قال المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية الموالية لجماعة "أنصار الله"، العميد يحيى سريع، في بيان على صفحته الرسمية في "فيسبوك"، إن "سلاح الجو المسير ينفذ عدة عمليات هجومية بعدد من طائرات قاصف "كا 2" على مواقع حساسة في مطار أبها الدولي".

وأضاف أن "العمليات أصابت أهدافها بدقة عالية وبشكل مباشر، ما تسبب في تعطيل حركة الملاحة الجوية".

وأشار إلى "أن الاستهداف في إطار الرد على جرائم العدوان السعودي الأمريكي بحق شعبنا وغاراته الجوية التي كان آخرها 15 غارة جوية خلال الساعات الماضية".

يتبع...

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