محدث.. أسعار الذهب ترتفع عالمياً للأسبوع الثالث على التوالي

مباشر: قلص الذهب من خسائره عند تسوية تعاملات اليوم الجمعة مع مكاسب الأسهم وعودة شهية المخاطرة، لكن المعدن سجل مكاسب بنحو 15 دولاراً في الأسبوع الجاري وسط مخاوف تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي.

وتأثر المعدن الأصفر اليوم سلباً من قوة الدولار الأمريكي على خلفية بيانات اقتصادية فضلاً عن مكاسب "وول ستريت"، حيث استهل المؤشر الصناعي "داو جونز" التعاملات على ارتفاع يتجاوز 200 نقطة.

لكن أسعار الذهب سجلت مكاسب على مدار الأسبوع وسط مخاوف تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي وبعد بيانات اقتصادية سلبية، تبعها انعكاس منحنى العائد على السندات الأمريكية، وخسائر حادة في أسواق الأسهم.

وصرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس بأنه يعتقد أن الصين أرادت تنفيذ اتفاقاً تجارياً وأن الخلاف الراهن قصير الآجل، كما أعلن تأجيل فرض رسوم على بعض السلع الصينية، ما قلص من حدة التوترات التجارية.

وعلى الجبهة الاقتصادية، ارتفعت تصاريح بناء المنازل في الولايات المتحدة بأكثر من التوقعات في حين تراجعت ثقة المستهلكين الأمريكيين إلى أدنى مستوى في العام الجاري.

وعند تسوية تعاملات اليوم، انخفض سعر العقود الآجلة للذهب تسليم ديسمبر/كانون الأول بنحو 0.5 بالمائة أو ما يعادل 7.60 دولار للأوقية إلى 1523.60 دولار للأوقية.

لكن المعدن الأصفر نجح في تحقيق مكاسب أسبوعية بأكثر من 0.9 بالمائة أو ما يعادل 15 دولاراً تقريباً ليكون الصعود الثالث على التوالي.

وبحلول الساعة 5:40 مساءً بتوقيت جرينتش، تراجع سعر التسليم الفوري للمعدن الأصفر بنسبة 0.6 بالمائة أو ما يعادل 9.11 دولار مُسجلاً 1514.18 دولار للأوقية، بعد أن تجاوزت خسائره 16 دولاراً في وقت سابق من التعاملات.

وخلال تلك الفترة، استقر مؤشر الدولار الرئيسي الذي يقيس أداء العملة أمام 6 عملات رئيسية عند مستوى 98.164 بعد أن وصل إلى 98.339 في وقت سابق من التعاملات.