منصات التنقيب الأمريكية عن النفط ترتفع للمرة الأولى بـ7 أسابيع

مباشر: ارتفع عدد منصات التنقيب عن النفط في الولايات المتحدة خلال الأسبوع الماضي ليكون الصعود الأول في 7 أسابيع.

وكشفت بيانات صادرة عن شركة "بيكر هيوز"، اليوم الجمعة، أن عدد منصات التنقيب عن النفط في الولايات المتحدة ارتفع 6 منصات خلال الأسبوع الذي ينتهي اليوم ليصل إلى 770 منصة.

وكانت الشركات الأمريكية أغلقت منصات للتنقيب عن النفط في الولايات المتحدة لمدة 6 أسابيع متتالية حتى نهاية الأسبوع الماضي.

في حين تراجع عدد منصات التنقيب عن الغاز الطبيعي بالولايات المتحدة في الأسبوع الحالي بمقدار 4 منصات ليهبط إلى 165 منصة.

كما تم إغلاق منصة أخرى للتنقيب عن النفط والغاز معاً، بحسب البيانات.

وبحلول الساعة 5:07 مساءً بتوقيت جرينتش، ارتفع سعر العقود الآجلة لخام برنت القياسي تسليم شهر أكتوبر/تشرين الأول بنسبة 0.4 بالمائة ليصل على 58.48 دولار للبرميل.

كما زاد سعر العقود المستقبلية لخام نايمكس الأمريكي تسليم شهر سبتمبر/أيلول بنحو 0.3 بالمائة مسجلاً 54.61 دولار للبرميل.

وخلال نفس الفترة، تراجع سعر العقود الآجلة للغاز الطبيعي تسليم شهر سبتمبر/أيلول بأكثر من 2.2 بالمائة مسجلاً 2.18 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية.