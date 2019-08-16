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المخزونات العالمية من النفط تواصل الصعود للشهر الثالث

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المخزونات العالمية من النفط تواصل الصعود للشهر الثالث المخزونات العالمية من النفط تواصل الصعود للشهر الثالث

مباشر: ارتفعت مخزونات النفط العالمية بنحو 32 مليون برميل خلال شهر يونيو/حزيران الماضي، ليكون الصعود الشهري الثالث على التوالي.

وبحسب التقرير الشهري لمنظمة أوبك والصادر اليوم الجمعة، فإن مخزونات النفط التجارية لدى دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ارتفعت بمقدار 31.8 مليون برميل في شهر يونيو/حزيران الماضي وفقاً للبيانات الأولية لتصل إلى 2955 مليون برميل.

وتعتبر بذلك مخزونات النفط التجارية العالمية أعلى بنحو 140 مليون برميل عن مستويات الفترة المماثلة من العام الماضي.

كما أن المخزونات التجارية من الخام أعلى بحوالي 67 مليون برميل عن متوسط آخر خمس سنوات.

كما أظهرت البيانات الأولية أن مخزونات النفط التجارية لدى الولايات المتحدة ارتفعت بمقدار 1.5 مليون برميل خلال شهر يوليو/تموز الماضي لتصل إلى 1308.8 مليون برميل.

وكانت مخزونات النفط التجارية أعلى بنحو 96.5 مليون برميل من مستويات الشهر نفسه من عام 2018 كما أنها أعلى حوالي 60.2 مليون برميل عن متوسط آخر خمس سنوات.

وبحلول الساعة 11:54 صباحاً بتوقيت جرينتش، ارتفع سعر العقود الآجلة لخام برنت القياسي تسليم شهر أكتوبر/تشرين الأول بأكثر من 0.7 بالمائة ليصل إلى 58.66 دولار للبرميل.

كما زاد سعر العقود المستقبلية لخام نايمكس الأمريكي تسليم شهر سبتمبر/أيلول بأكثر من 0.5 بالمائة ليسجل 54.77 دولار للبرميل.

مباشر (اقتصاد)

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