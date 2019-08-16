محدث.. الأسهم الأوروبية ترتفع بالختام لكنها تسجل خسائر أسبوعية

مباشر: ارتفعت مؤشرات الأسهم الأوروبية في ختام تعاملات اليوم الجمعة، مع تعافي أداء أسواق الأسهم العالمية، ووسط مراقبة المستثمرين لعوائد السندات العالمية، لكن البورصات الأوروبية شهدت خسائر على صعيد الأسبوع.

وفي الأسبوع الجاري سجلت أسواق الأسهم تراجعاً حاداً بسبب اتجاه التعاملات نحو أسواق السندات نتيجة مخاوف متعلقة بالنمو الاقتصادي العالمي، ما أدى إلى انعكاس منحنى عائد السندات الأمريكية والبريطانية.

ولكن البيانات الاقتصادية الإيجابية أمس في الولايات المتحدة، دعمت أسواق الأسهم العالمية، فاختتمت البورصة الأمريكية واليابانية آخر تعاملاتهما على ارتفاع.

كما يراقب المستثمرون التطورات التجارية العالمية، حيث قرر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في الأسبوع الجاري تأجيل جزئي لتطبيق تعريفات جمركية جديدة على الصين إلى ديسمبر/كانون الأول بدلاً من الشهر المقبل.

وبحسب بيانات اقتصادية، فإن فائض الميزان التجاري في منطقة اليورو تراجع بأكثر من توقعات المحللين خلال شهر يونيو/حزيران الماضي.

وبنهاية الجلسة، ارتفع مؤشر "ستوكس 600" بنحو 1.2 بالمائة إلى 369.6 نقطة، لكنه شهد خسائر بأكثر من 0.5 بالمائة على صعيد جلسات الأسبوع.

وارتفع مؤشر "فوتسي" البريطاني بنسبة 0.7 بالمائة ليصل إلى 7117.1 نقطة، في حين أنه سجل خسائر تصل إلى 1.9 بالمائة في الأسبوع الذي تنتهي جلساته اليوم.

وصعد مؤشر "داكس" الألماني بنحو 1.3 بالمائة إلى 11562.7 نقطة، بينما تجاوزت خسائره الأسبوعية 1.1 بالمائة.

كما زاد المؤشر الفرنسي "كاك" بنسبة 1.2 بالمائة ليغلق عند مستوى 5300.8 نقطة، إلا أنه شهد خسائر في الأسبوع الجاري بنحو 0.5 بالمائة.

وكان مؤشر "فوتسي" البريطاني تعرض إلى عطل فني في بداية جلسة اليوم لكن النشاط تم استئنافه بعد مررو ساعتين تقريباً على الموعد الرسمي لبداية التداولات.

وبحلول الساعة 4:09 مساءً بتوقيت جرينتش، تراجع اليورو أمام الدولار بنحو 0.1 بالمائة إلى 1.1091 دولار.