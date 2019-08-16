مؤسس أكبر صندوق تحوط يتوقع ركود الاقتصاد الأمريكي وخفض الفائدة

مباشر: توقع مؤسس أكبر صندوق تحوط بالعالم "راي داليو" أن يتعرض اقتصاد الولايات المتحدة إلى ركود في غضون عامين تقريباً كما يرى أن هناك احتمالات لتنفيذ خطوات أكبر في خفض الفائدة مع الاتجاه الاقتصادي الهابط.

وقال مؤسس صندوق "بريدج ووتر" في تصريحات مع محطة "سي.إن.بي.سي" الأمريكية في سنغافورة، اليوم الجمعة، إنه يرى أن هناك احتمالية 40 بالمائة لحدوث ركود اقتصادي في الولايات المتحدة في غضون فترة تتراوح بين عام إلى عامين قادمين.

وأضاف أن الركود الاقتصادي قد ينتشر كذلك في كافة أنحاء العالم في أوروبا وفي آسيا بالإضافة إلى الولايات المتحدة.

وأكد أننا سنبدأ في رؤية خفض أكبر بمعدل الفائدة الأمريكية من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي مع تباطؤ نمو الناتج المحلي الإجمالي.

وكان الفيدرالي خفض معدل الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في اجتماعه الأخير في نهاية شهر يوليو/تموز الماضي.

وقال داليو إنه لا يستبعد أن تقوم الصين باستخدام حيازتها من سندات الخزانة الأمريكية لاكتساب السطوة في حربها التجارية ضد الولايات المتحدة.

وتابع: "لدينا علاقة المدين والدائن وليس فقط العلاقة التجارية وهذا الأمر يمكن أن يكون خطيراً".

وكان بعض المحللين والمستثمرين قد توقعوا أنه في ظل تصعيد النزاع التجاري بين أكبر اقتصادين بالعالم قد تلجأ الصين إلى ما يسمى بالخيار النووي من أجل إلحاق الضرر بالولايات المتحدة عبر بيع حيازتها الكبيرة من سندات الخزانة.

في حين رفض آخرون هذا الاقتراح مبررين رؤيتهم بأن هذه الخطوة من شأنها أن تضر بكين كذلك.

وكانت حيازة الصين من سندات الولايات المتحدة بلغت 1.112 تريليون دولار بنهاية شهر يونيو/حزيران الماضي لكنها حلت في الترتيب الثاني بعد اليابان.

وأشار داليو إلى أنه بالنظر إلى حالات عدم اليقين المحيطة بالنزاع التجاري بين واشنطن وبكين من الصعب توقع الخطوات المقبلة التي قد يتخذها أياً من الاتجاهين.

وأوضح أنه مع تفاقم النزاع بين الجانين من الممكن أن يبدأ أكبر اقتصادين بالعالم في إلحاق أقصى درجات الضرر ببعضهما البعض.