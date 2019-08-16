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سهم "جنرال إليكتريك" يتعافى بعد شراء الرئيس التنفيذي أسهم بالشركة

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سهم "جنرال إليكتريك" يتعافى بعد شراء الرئيس التنفيذي أسهم بالشركة سهم "جنرال إليكتريك" يتعافى بعد شراء الرئيس التنفيذي أسهم بالشركة

مباشر: ارتفع سهم "جنرال إليكتريك" بنسبة 8 بالمائة خلال تعاملات اليوم الجمعة، ليتعافى من الخسائر الحادة المسجلة بالأمس.

وتأتي المكاسب في سهم الشركة الأمريكية بعد أن عزز الرئيس التنفيذي لجنرال إليكتريك "لاري كولب" الثقة عبر شراء عدد من أسهم الشركة.

وكان سهم الشركة العاملة في مجال الصناعة انخفض بنسبة 11 بالمائة في جلسة أمس الخميس مسجلاً أكبر وتيرة خسائر يومية منذ أبريل/نيسان لعام 2008 على خلفية تقارير تشكك في الموقف المالي لها.

وزعم "هاري ماركو" بأن الشركة الأمريكية تتستر على مشاكل مالية وأن موقف السيولة سيء للغاية، لكن كولب رفض هذه الاتهامات واصفاً إياها بالكاذبة.

وقام الرئيس التنفيذي للشركة "لاري كولب" بشراء 252.2 ألف سهم مقابل 7.93 دولار لكل سهم، بحسب إفصاح لهيئة البورصات الأمريكية في وقت متأخر بالأمس.

ورغم أن "بنك أوف أمريكا" خفض السعر المستهدف لـ"جنرال إليكتريك" بنحو دولار واحد فقط لكنه أرجع ذلك إلى ضغوط السوق الجارية على النمو والهوامش في وحدة أعمال الطاقة التابعة للشركة.

وبحلول الساعة 3:29 مساءً بتوقيت جرينتش، ارتفع سهم "جنرال إليكتريك" بنسبة 7.9 بالمائة ليصل إلى 8.64 دولار.

مباشر (اقتصاد)

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