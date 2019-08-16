الحريري: سنعرض على السعودية والإمارات مشاريع للاستثمار بلبنان

مباشر: أكد رئيس الوزراء اللبناني أن السعودية والإمارات ترغبان بالاستثمار في بلاده خلال الفترة القادمة.

وقال سعد الحريري، خلال زيارة إلى واشنطن، اليوم الجمعة: "سنعرض على السعودية والإمارات المشاريع التي لدينا في سيدر لأنهم يرغبون بالمساهمة والاستثمار، وعليه فإن العلاقة بيننا عادت إلى ما كانت عليه وربما أفضل"، وفقاً لوكالة "رويترز".

وتابع، أنه هناك محادثات مع المملكة العربية السعودية خلال الفترة الحالية لتوقيع 23 اتفاقية اقتصادية.

وأشار الحريري، إلى مفاوضات مع الولايات المتحدة بشأن مساعدات مالية واقتصادية لبلاده.

والجدير بالذكر، أن مساعدات تتجاوز 11 مليار دولار تعهد بها مانحون في مؤتمر سيدر في باريس العام الماضي للبنان، مشروطة ببرنامج إصلاحات اقتصادية للبلد العربي المثقل بالديون.

ويعد الدين العام للبنان الذي يعادل حوالي 150 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي هو واحد من أكبر أعباء الدين العام في العالم.

ترشيحات