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أسهم الهند تسجل خسائر أسبوعية مع مخاوف تباطؤ الاقتصاد

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أسهم الهند تسجل خسائر أسبوعية مع مخاوف تباطؤ الاقتصاد أسهم الهند تسجل خسائر أسبوعية مع مخاوف تباطؤ الاقتصاد

مباشر: ارتفعت مؤشرات الأسهم الهندية في ختام تعاملات اليوم الجمعة، لكنها سجلت خسائر أسبوعية للمرة الخامسة خلال الأسابيع الستة الأخيرة.

وتأتي الخسائر في البورصة الهندية مع تقييم المستثمرين للنظرة المستقبلية حيال أرباح الشركات والنمو الاقتصادي.

ويتخوف المستثمرون من توقعات تباطؤ نمو الاقتصاد العالمي والتوترات التجارية المطولة بين الولايات المتحدة والصين.

وبنهاية الجلسة، ارتفع مؤشر "نيفتي 50" للأسهم الهندية بنسبة 0.2 بالمائة ليصل إلى 11047.8 نقطة.

لكن المؤشر مع ذلك سجل خسائر أسبوعية بنحو 0.6 بالمائة.

كما صعد مؤشر "ستاندرد آند بورز بي.إس.إيه سينكس" بنحو 0.1 بالمائة مسجلاً 37350.3 نقطة، لكنه شهد خسائر بنحو 0.6 بالمائة في الأسبوع الذي تنتهي جلساته اليوم.

وحقق بذلك المؤشر رابع خسائره الأسبوعية على التوالي كما يمثل ذلك الهبوط الأسبوعي الخامس في غضون آخر 6 أسابيع.

جدير بالذكر أن البورصة الهندية أغلقت أبوابها أمام المستثمرين يومي الإثنين والثلاثاء من هذا الأسبوع في عطلة رسمية.

وبنهاية تعاملات اليوم، ارتفعت العملة الهندية مقابل نظيرتها الأمريكية بنسبة 0.2 بالمائة ليتراجع الدولار إلى 71.1550 روبية.

مباشر (اقتصاد)

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