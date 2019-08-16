وكالة: أرامكو و بتروناس تستأنفان العمل بمصفاة مشتركة في ماليزيا

الرياض - مباشر: ذكر تقرير حديث أن شركتي أرامكو و بتروناس استأنفا العمل بمصفاة مشتركة في ماليزيا.

وأوضح مصدران لوكالة "رويترز"، اليوم الجمعة، أن المشروع المشترك بين بتروناس وأرامكو السعودية "بنجيرانج" للتكرير والبتروكيماويات، بدأ استئناف تشغيل وحدة لتقطير الخام في مصفاة نفط بماليزيا.

وتابع المصدران، أنه جار تزويد الوحدة -للمشروع الذي في ولاية جوهور بجنوب ماليزيا- بالنفط الخام خلال الأسبوع الجاري.

ويشار، إلى أن مشروع بنجيرانج للتكرير، والذي يعد جزء من مجمع بنجيرانج المتكامل التابع لبتروناس والبالغة قيمته 27 مليار دولار، يتكون من مصفاة نفط طاقتها 300 ألف برميل يوميا ومجمع بتروكيماويات بطاقة إنتاجية 7.7 مليون طن سنويا.

والجدير بالذكر، أن المشروع تم إغلاقه في أبريل/ نيسان الماضي بعد حريق تسبب في تضرر وحدة إزالة الكبريت، ونوهت المصادر، إلى أنه كان من المقرر استئناف التشغيل الشهر الماضي، ولكن تم تأجيله إلى أغسطس الجاري.

وبحلول الساعة 2:58 مساء بتوقيت جرينتش زاد سعر العقود الآجلة لخام "برنت" القياسي بنسبة 0.9 في المئة لتسجل 58.76 دولار للبرميل، كما ارتفع سعر عقود خام "نايمكس" تسليم سبتمبر /أيلول القادم بـ0.6 في المئة عند 54.78 دولار للبرميل.

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