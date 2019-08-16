الإنتاج الصناعي في تركيا يسجل أطول موجة هبوط شهري منذ2009

مباشر: يواصل الإنتاج الصناعي في تركيا التراجع للشهر العاشر على التوالي خلال يونيو/حزيران الماضي، حيث يعاني أكبر اقتصاد بالشرق الأوسط لاكتساب الزخم مجدداً بعد أول ركود في عقد.

وكشفت بيانات صادرة عن معهد الإحصاءات التركي "تركستات"، اليوم الجمعة، أن الإنتاج الصناعي تراجع بنسبة 3.9 بالمائة خلال شهر يونيو/حزيران الماضي مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي.

ويواصل بذلك الإنتاج الصناعي التركي الهبوط للشهر العاشر على التوالي، ليستأنف أطول موجة هبوط شهرية منذ الأزمة المالية العالمية في عام 2009.

وبحسب البيانات، فإن مؤشر الصناعات التحويلية انخفض بنسبة 4.6 بالمائة في يونيو/حزيران الماضي على أساس سنوي كما تراجع مؤشر السلع الوسيطة بنحو 8.1 بالمائة.

أما على أساس شهري، فإن مؤشر الإنتاج الصناعي انخفض بنسبة 3.7 بالمائة خلال شهر يونيو/حزيران مقارنة مع الشهر السابق له، وهي أكبر وتيرة انخفاض منذ يوليو/تموز 2016.

وخلال الربع الثاني من العام الحالي، فإن الإنتاج الصناعي انخفض بنحو 3 بالمائة مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي لكنه ارتفع بنحو 0.5 بالمائة على أساس فصلي.

وبحلول الساعة 2:41 مساءً بتوقيت جرينتش، تراجعت العملة التركية مقابل نظيرتها الأمريكية بنسبة 0.1 بالمائة ليصعد الدولار إلى مستوى 5.5730 ليرة.