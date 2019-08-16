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للمرة الأولى بالمنطقة ..شركة إماراتية تنظم مزاد لبيع هيكل ديناصور

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أبوظبي - مباشر: أعلنت شركة إماراتية عن تنظيم مزاد لبيع هيكل ديناصور، للمرة الأولى في منطقة الشرق الأوسط.

وقالت شركة الإمارات للمزادات، اليوم الجمعة، إنها ستنظم أول مزاد في الشرق الأوسط لبيع هيكل ديناصور عملاق في إمارة دبي، وفقاً لوكالة أنباء الإمارات "وام".

وأوضحت الشركة، أن قيمة المزاد ستبدأ من 14.6 مليون درهم، وستستمر عملية المزايدات حتى 25 أغسطس/آب الجاري عبر الإنترنت.

وأشارت، إلى أن الهيكل العظمي والذي يبلغ طوله 24.4 متر وارتفاعه 7 أمتار يعود إلى العصر الجوراسي، وهو الأول من نوعه في العالم الذي يتم تركيبه في دبي مول.

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مباشر (اقتصاد)

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