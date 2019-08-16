محدث..الذهب يعمق خسائره لنحو 16 دولاراً مع عودة شهية المخاطرة

مباشر: عمق الذهب من خسائره خلال تعاملات اليوم الجمعة، ليفقد المعدن ما يزيد عن 16 دولاراً، مع مكاسب الأسهم وهدوء حدة مخاوف تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي.

وتأثر المعدن الأصفر سلباً من قوة الدولار الأمريكي على خلفية بيانات اقتصادية فضلاً عن مكاسب "وول ستريت"، حيث استهل المؤشر الصناعي "داو جونز" التعاملات على ارتفاع يتجاوز 200 نقطة.

وسجلت أسعار الذهب مكاسب على مدار الأسبوع وسط مخاوف تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي وبعد بيانات اقتصادية سلبية، تبعها انعكاس منحنى العائد على السندات الأمريكية، وخسائر حادة في أسواق الأسهم.

وصرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس بأنه يعتقد أن الصين أرادت تنفيذ اتفاقاً تجارياً وأن الخلاف الراهن قصير الآجل، كما أعلن تأجيل فرض الرسوم ضد بكين 3 أشهر، ما قلص من حدة التوترات التجارية.

وعلى الجبهة الاقتصادية، ارتفعت تصاريح بناء المنازل في الولايات المتحدة بأكثر من التوقعات في حين تراجعت ثقة المستهلكين الأمريكيين إلى أدنى مستوى في العام الجاري.

وبحلول الساعة 2:36 مساءً بتوقيت جرينتش، انخفض سعر العقود الآجلة للذهب تسليم ديسمبر/كانون الأول بنحو 0.6 بالمائة أو ما يعادل 8.80 دولار للأوقية إلى 1522.40 دولار للأوقية.

كما تراجع سعر التسليم الفوري للمعدن الأصفر، في تمام الساعة 2:47 مساءً بتوقيت جرينتش، بنسبة تزيد عن 1 بالمائة أو ما يعادل 16.13 دولار مُسجلاً 1507.16 دولار للأوقية.

وخلال تلك الفترة، ارتفع مؤشر الدولار الرئيسي الذي يقيس أداء العملة أمام 6 عملات رئيسية بنسبة هامشية 0.08 بالمائة ليصل إلى 98.227.