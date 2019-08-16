المعارضة السورية تسقط مقاتلة تابعة لنظام الأسد جنوبي إدلب

جي بي سي نيوز :- أسقطت المعارضة السورية، طائرة حربية تابعة لنظام بشار الأسد، في الريف الجنوبي لمحافظة إدلب (شمال غرب).

وأفاد مراسل الأناضول، الأربعاء، أن قوات المعارضة السورية استهدفت طائرة حربية تابعة للنظام كانت تستعد لقصف ريف إدلب الجنوبي، وريف حماة الشمالي.

وقال محمد رشيد، المتحدث باسم جيش النصر، إحدى مكونات المعارضة السورية، للأناضول، إن مضادات الطيران التابعة للمعارضة، أسقطت مقاتلة من طراز "سو 22"، تابعة لنظام الأسد، قرب بلدة تمانعة، جنوبي إدلب.

وفي مايو/أيار 2017، أعلنت تركيا وروسيا وإيران إلى توصلها لاتفاق "منطقة خفض التصعيد" بإدلب، في إطار اجتماعات أستانة المتعلقة بالشأن السوري.

إلا أن قوات النظام وداعميه تواصل شن هجماتها على المنطقة، رغم التفاهم المبرم بين تركيا وروسيا في 17 سبتمبر/أيلول 2018، بمدينة سوتشي الروسية.