أخبار عاجلة

فيسبوك تفتح مقهى منبثق يشجع على فحص الخصوصية -
تويتر تختبر إخفاء الرسائل المباشرة المسيئة -
أزمة الإعلام قد يكون لها حل -
ارتفاع اجمالي الدين العام الى ٢٩.٥ مليار دينار -
صحيفة: نتائج لقاء الحريري وبومبيو ترجمة بدعم أمريكي للحكومة اللبنانية -
التحالف العربي يعلن انسحاب قوات "المجلس الانتقالي" والعودة لمواقعها السابقة -
الاستوديو التحليلي لمباراة الزمالك وديكاداها دوري أبطال إفريقيا - الجمعة 16 أغسطس 2019 -
"فرح السودان"... الخرطوم تستعد لحدث تاريخي بتوقيع اتفاق "المجلس السيادي" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. سوريا
  4. جي بي سي نيوز

المعارضة السورية تسقط مقاتلة تابعة لنظام الأسد جنوبي إدلب

Google+ Print
المعارضة السورية تسقط مقاتلة تابعة لنظام الأسد جنوبي إدلب المعارضة السورية تسقط مقاتلة تابعة لنظام الأسد جنوبي إدلب

جي بي سي نيوز :- أسقطت المعارضة السورية، طائرة حربية تابعة لنظام بشار الأسد، في الريف الجنوبي لمحافظة إدلب (شمال غرب).

وأفاد مراسل الأناضول، الأربعاء، أن قوات المعارضة السورية استهدفت طائرة حربية تابعة للنظام كانت تستعد لقصف ريف إدلب الجنوبي، وريف حماة الشمالي.

وقال محمد رشيد، المتحدث باسم جيش النصر، إحدى مكونات المعارضة السورية، للأناضول، إن مضادات الطيران التابعة للمعارضة، أسقطت مقاتلة من طراز "سو 22"، تابعة لنظام الأسد، قرب بلدة تمانعة، جنوبي إدلب.

وفي مايو/أيار 2017، أعلنت تركيا وروسيا وإيران إلى توصلها لاتفاق "منطقة خفض التصعيد" بإدلب، في إطار اجتماعات أستانة المتعلقة بالشأن السوري.

إلا أن قوات النظام وداعميه تواصل شن هجماتها على المنطقة، رغم التفاهم المبرم بين تركيا وروسيا في 17 سبتمبر/أيلول 2018، بمدينة سوتشي الروسية.

جي بي سي نيوز

مواضيع متعلقة
ارتفاع اجمالي الدين العام الى ٢٩.٥ مليار دينار

ارتفاع اجمالي الدين العام الى ٢٩.٥ مليار دينار

الأردن يؤكد على أهمية تخفيض التوتر بين الهند وباكستان

الأردن يؤكد على أهمية تخفيض التوتر بين الهند وباكستان

المعارضة السورية تسقط مقاتلة تابعة لنظام الأسد جنوبي إدلب

المعارضة السورية تسقط مقاتلة تابعة لنظام الأسد جنوبي إدلب

الجيش السوري يتقدم نحو معقل استراتيجي للمعارضة في إدلب

الجيش السوري يتقدم نحو معقل استراتيجي للمعارضة في إدلب