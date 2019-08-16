محدث.. الدولار يواصل مكاسبه عالمياً بعد بيانات اقتصادية

مباشر: ارتفع الدولار الأمريكي أمام العملات الرئيسية خلال تعاملات اليوم الجمعة، بعد بيانات اقتصادية في الولايات المتحدة ومع تعافي نسبي بالأصول الخطرة.

وأظهرت بيانات اقتصادية اليوم ارتفاع تجاوز التوقعات لتصاريح بناء المنازل في الولايات المتحدة خلال يوليو/تموز الماضي.

في حين تراجعت ثقة المستهلكين في الولايات المتحدة لأدنى مستوى في العام الحالي، مع مخاوف التعريفات الجديدة المحتملة ضد الصين.

واستفادت العملة الأمريكية من تزايد التوقعات بشأن اتجاه المركزي الأوروبي لخفض معدل الفائدة لإنعاش الاقتصاد المتراجع، بالإضافة إلى صدور بيانات اقتصادية قوية في الولايات المتحدة.

وكشفت بيانات بالأمس ارتفاع مبيعات التجزئة الأمريكية في يوليو/تموز الماضي بنحو 0.7 بالمائة، متجاوزة توقعات المحللين.

وعلى صعيد التطورات التجارية العالمية، فإن المتحدث باسم الخارجية الصينية صرح أمس بأن بلاده تأمل في لقاء الجانب الأمريكي في منتصف الطريق وتنفيذ التوافق الذي توصل له الرئيسان خلال لقائهما في مدينة أوساكا.

وبحلول الساعة 2:27 مساءً بتوقيت جرينتش ارتفع الدولار أمام اليورو بنحو 0.1 بالمائة إلى 1.1096 دولار، كما زاد أمام الين بنسبة 0.2 بالمائة مُسجلاً 106.29 ين.

فيما انخفضت العملة الأمريكية أمام الجنيه الإسترليني بنسبة 0.5 بالمائة عند 1.2151 دولار، بينما ارتفعت أمام الفرنك السويسري بنسبة 0.3 بالمائة مُسجلة 0.9791 فرنك.

وخلال تلك الفترة ارتفع مؤشر الدولار الرئيسي الذي يقيس أداء العملة أمام 6 عملات رئيسية بنحو 0.2 بالمائة إلى 98.321.