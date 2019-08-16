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ثقة المستهلكين الأمريكيين تتراجع لأدنى مستوى في 2019

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ثقة المستهلكين الأمريكيين تتراجع لأدنى مستوى في 2019 ثقة المستهلكين الأمريكيين تتراجع لأدنى مستوى في 2019

مباشر: تراجعت ثقة المستهلكين في الولايات المتحدة بأكثر من توقعات المحللين بالقراءة الأولية خلال الشهر الجاري، لتكون عند أدنى مستوى منذ بداية العام الحالي.

وكشفت بيانات صادرة عن جامعة ميتشجان، اليوم الجمعة، أن مؤشر ثقة المستهلكين تراجع إلى 92.1 نقطة في شهر أغسطس/آب الجاري بالقراءة الأولية مقابل 98.4 نقطة في شهر يوليو/تموز الماضي.

وكانت توقعات المحللين تشير إلى أن ثقة المستهلكين بالولايات المتحدة سوف تتراجع إلى 97.2 نقطة بالشهر الجاري.

وبحسب البيانات، فإن مؤشر توقعات الظروف الاقتصادية الحالية تراجع إلى 107.4 نقطة خلال الشهر الجاري وهي أدنى قراءة مسجلة منذ أواخر عام 2016 ومقابل 110.7 نقطة المسجلة في الشهر الماضي.

كما سجل مؤشر توقعات المستهلكين المستقبلية حيال الوضع الاقتصادي، انخفاضاً إلى 82.3 نقطة في أغسطس/آب الجاري مقارنة مع 90.5 نقطة المسجلة في الشهر الماضي.

وأوضحت البيانات أن المستهلكين تفاعلوا بقوة مع تعريفات سبتمبر/أيلول المقترحة على السلع الصينية.

ورغم التأجيل المعلن حتى الكريسماس إلا أن الأثر السلبي للتعريفات على المستهلكين لا يزال يثير مخاوف بشأن زيادات الأسعار في المستقبل، وفقاً للبيانات.

وبحلول الساعة 2:11 مساءً بتوقيت جرينتش، ارتفع الدولار مقابل اليورو بأكثر من 0.3 بالمائة لتهبط العملة الأوروبية الموحدة إلى 1.1071 دولار.

مباشر (اقتصاد)

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