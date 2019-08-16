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الطيران المدني بالسعودية يطلق مبادرة "إياب" لتسهيل مغادرة الحجاج

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الطيران المدني بالسعودية يطلق مبادرة "إياب" لتسهيل مغادرة الحجاج الطيران المدني بالسعودية يطلق مبادرة "إياب" لتسهيل مغادرة الحجاج

الرياض - مباشر: أطلقت الهيئة العامة للطيران المدني بالمملكة العربية مبادرة "إياب" لتسهيل مغادرة حجاج عام 1440هـ.

وأفاد الهيئة السعودية، اليوم الجمعة، أن المبادرة التي ستنطلق في مرحلتها التجريبية خلال اليومين القادمين ستعمل على تسهيل إنهاء إجراءات سفر الحجاج آليًا من مقر إقامتهم وقبل الوصول إلى المطار، وفقاً لوكالة أنباء السعودية "واس".

وتابع الهيئة، أن المبادرة تستهدف خلال حج هذا العام 1440هـ الحجاج المغادرين إلى دول إندونيسيا، والهند، وماليزيا.

وأوضح رئيس الهيئة العامة للطيران المدني، عبد الهادي بن أحمد المنصوري، أن الهيئة تسعى من خلال إطلاق مبادة "إياب" إلى الارتقاء بالخدمات المقدمة لضيوف الرحمن في مطارات المملكة، وتحسين تجربة المسافر وتسهيل إنهاء إجراءات السفر وتقليل مدة الانتظار.

وأكد المنصوري، أن مبادرة "إياب" تعد نقله نوعية وحضارية تهدف من خلالها هيئة الطيران المدني إلى تحسين وإثراء تجربة السفر عبر مطارات المملكة، مشيراً إلى أن مبادرة "إياب" أطلقت خلال هذ حج هذا العام 1440هـ، بشكل تجريبي وستخدم نحو 30 ألف حاج بالمرحلة الأولى في مطاري الملك عبد العزيز الدولي بجدة، ومطار الأمير محمد بن عبد العزيز الدولي بالمدينة المنورة.

وتابع: "ومن ثم سيتم توسيع تطبيق هذه الخدمة على جميع الحجاج والمعتمرين والمسافرين عبر مطارات المملكة".

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