الأسهم الأمريكية ترتفع بالمستهل.. و"داو جونز" يربح 200 نقطة

مباشر: ارتفعت مؤشرات الأسهم الأمريكية في مستهل تعاملات اليوم الجمعة، ليربح "داو جونز" الصناعي 200 نقطة، ليستأنف التعافي من الموجة البيعية التي شهدها في بداية الأسبوع الجاري.

واستفادت البورصة الأمريكية من تعاف عوائد سندات الخزانة والتي ارتفعت قليلاً في تعاملات اليوم من مستوياتها المتدنية تاريخياً في وقت سابق من الأسبوع على خلفية المخاوف من حدوث ركود اقتصادي.

وصرح مؤسس أكبر صندوق تحوط بالعالم "راي داليو" بأن هناك احتمالية 40 بالمائة بشأن تعرض الولايات المتحدة لعملية ركود اقتصادي قبل حلول الانتخابات الرئاسية في عام 2020.

وتعتبر الحرب التجارية بين أكبر اقتصادين حول العالم أكبر محرك للأسواق العالمية في الوقت الراهن، حيث أثرت سلباً على الأسواق المالية قبل هدوء حدوة التوترات في وقت لاحق.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قرر في الأسبوع الراهن تأجيل فرض التعريفات الجمركية على السلع الصينية إلى الشهر الأخير من هذا العام بدلاً من سبتمبر/أيلول.

وعلى صعيد الأرقام الاقتصادية، فإن عدد تصاريح البناء الأمريكية ارتفعت بوتيرة تتجاوز التوقعات في الشهر الماضي في حين أن عمليات بدء بناء المنازل الجديدة هبطت بالفترة نفسها.

وبحلول الساعة 1:31 مساءً بتوقيت جرينتش، صعد مؤشر "داو جونز" الصناعي بنسبة 0.8 بالمائة أو ما يوازي 200 نقطة ليصل إلى 25779.8 نقطة.

كما زاد مؤشر "ستاندرد آند بورز 500" بأكثر من 0.8 بالمائة مسجلاً 2871.6 نقطة، فيما شهد مؤشر "ناسداك" ارتفاعاً بنحو 1 بالمائة ليستهل التعاملات عند مستوى 7842.7 نقطة.

وخلال تلك الفترة، ارتفع الدولار أمام اليورو بأكثر من 0.3 بالمائة لتهبط العملة الأوروبية الموحدة إلى 1.1072 دولار.