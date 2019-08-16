"جولدمان ساكس" يخفض توقعات النمو الاقتصادي لدول النمور الآسيوية

مباشر: خفض بنك "جولدمان ساكس" توقعاته للنمو الاقتصادي لدول النمور الآسيوية، بفعل تعرضها الكبير للاقتصاد العالمي الذي يشهد تباطؤاً واضحاً مؤخراً.

وقال محللون في المصرف الأمريكي عبر مذكرة صادرة اليوم الجمعة إنه إلى جانب الإصلاحات المحلية في اقتصاد تلك الدول فإنها استفادت بشكل ضخم من العولمة والنمو الاقتصادي السريع في إقليم آسيا المحيط الهادئ، بحسب وكالة "بلومبرج".

وأضاف محللو جولدمان ساكس: "ومع ذلك فإن نفس المميزات التي ساعدت تلك الدول في النمو تركتهم أكثر عرضة نسبياً إلى التباطؤ الأخير في النمو العالمي".

ويتوقع "جولدمان ساكس" أن تحقق هونج كونج نمواً في العام الجاري عند 0.2 بالمائة، مقابل التقديرات السابقة عند 1.5 بالمائة.

وفي سنغافورة تشير التقديرات إلى أن الناتج الإجمالي المحلي سيرتفع في 2019 بنسبة 0.4 بالمائة، مقابل 1.1 بالمائة في التوقعات الأولية.

وفي كوريا الجنوبية وتايوان تشير توقعات "جولدمان ساكس" إلى أنهما سيسجلان نمواً عند مستويات 1.9 بالمائة و2.3 بالمائة في العام الجاري على الترتيب، مقابل التوقعات السابقة عند 2.2 بالمائة و2.4 بالمائة.

ومع ذلك فإن "جولدمان ساكس" يرى أن تلك الدول بإمكانها الاستفادة من التحول في التجارة وخروج المستثمرين من الصين مع التوترات التجارية بين الولايات المتحدة، ليتجهوا بدلاً من ذلك إلى دول جنوب شرق آسيا.