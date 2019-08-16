أخبار عاجلة

فيسبوك تفتح مقهى منبثق يشجع على فحص الخصوصية -
تويتر تختبر إخفاء الرسائل المباشرة المسيئة -
أزمة الإعلام قد يكون لها حل -
ارتفاع اجمالي الدين العام الى ٢٩.٥ مليار دينار -
صحيفة: نتائج لقاء الحريري وبومبيو ترجمة بدعم أمريكي للحكومة اللبنانية -
التحالف العربي يعلن انسحاب قوات "المجلس الانتقالي" والعودة لمواقعها السابقة -
الاستوديو التحليلي لمباراة الزمالك وديكاداها دوري أبطال إفريقيا - الجمعة 16 أغسطس 2019 -
"فرح السودان"... الخرطوم تستعد لحدث تاريخي بتوقيع اتفاق "المجلس السيادي" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. الشرق الاوسط
  4. SputnikNews

بعد أنباء قالت إنه محمد بن سلمان... السودان يكشف عن "زائر سعودي رفيع"

Google+ Print

ومن المقرر أن يوقع المجلس العسكري وقوى التغيير بشكل نهائي على الإعلان الدستوري يوم 17 أغسطس/ آب. كما سيتم إعلان تشكيل المجلس السيادي يوم 18 أغسطس، وتعيين رئيس الوزراء يوم 20 أغسطس، وتشكيل يوم 28 أغسطس.

وقال كباشي في تصريحات لصحيفة "العين" "تبدأ مراسم الاحتفال باستقبال الضيوف بمطار الخرطوم الدولي"، مشيرا إلى أن بعضها سيصل الجمعة، على أن يتم التوقيع عند الحادية عشرة صباح السبت بقاعة الصداقة التي تقع في شارع النيل بالعاصمة الخرطوم، إذ سيغادر الضيوف في اليوم نفسه.

© REUTERS / Mahmoud Hjaj

وكشف كباشي عن قائمة الرؤساء الذين أكدوا الحضور، وهُم رؤساء: جمهورية جنوب السودان سلفاكير ميارديت، وتشاد إدريس ديبي، وكينيا اوهور كنياتا، ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، بينما اعتذر الرئيس المصري عبدالفتاح عن عدم الحضور، فيما أكد وزير خارجية أوغندا حضوره.

وأضاف كباشي أن "وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية عادل الجبير سيكون ضمن الحضور إلى جانب نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الكويتي الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، ووزير خارجية البحرين خالد بن أحمد آل خليفة، والأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف العثيمين، ووفد من البرلمان العربي والجامعة العربية".

وأوروبيا، تقرر حضور وزير خارجية فنلندا المبعوث الخاص للاتحاد الأوروبي إلى السودان بيكا هافيستو، بالإضافة إلى المبعوث الخاص البريطاني للسودان روبرت فيروز، وممثل ثالث لبعثة الاتحاد الأوروبي في الخرطوم.

وبحسب الكباشي، يصل اليوم الجمعة، مبعوث الرئيس الصيني الخاص للسودان هو جينتاو للمشاركة في حفل توقيع الوثيقة الدستورية.

وتشمل قائمة الحضور أيضاً قيادات الخدمة المدنية والسفراء المعتمدين لدى السودان ورؤساء الأحزاب السياسية والشخصيات الوطنية، والإدارة الأهلية، والقيادات الدينية وقادة العمل الإعلامي.

وكانت وسائل إعلام سودانية نقلت عن مصادر أن الرئيس المصري سيحضر، هو وولي العهد السعودي محمد بن سلمان، وولي عهد أبوظبي محمد بن زايد، لكن تصريحات كباشي لا تتضمن ذلك.

SputnikNews

مواضيع متعلقة
نائب عراقي يتهم الحكومة بالتستر على اختطاف 1600 مواطن

نائب عراقي يتهم الحكومة بالتستر على اختطاف 1600 مواطن

السيرة الذاتية لـ"حمدوك" المرشح لتولي رئاسة الحكومة السودانية

السيرة الذاتية لـ"حمدوك" المرشح لتولي رئاسة الحكومة السودانية

رئيس الحكومة يجتمع بوزيري التعليم العالي والاتصالات لبحث تطبيق الاختبارات المميكنة لطلبة الجامعات

رئيس الحكومة يجتمع بوزيري التعليم العالي والاتصالات لبحث تطبيق الاختبارات المميكنة لطلبة الجامعات

الأخبار - الحكومة الجزائرية : تنظيم الانتخابات الرئاسية هو الحل للأزمة

الأخبار - الحكومة الجزائرية : تنظيم الانتخابات الرئاسية هو الحل للأزمة