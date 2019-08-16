مصر للطيران تسير 10 رحلات لعودة الحجاج من جدة اليوم

القاهرة - مباشر: أعلنت شركة مصر للطيران أنها ستسير اليوم الجمعة، 10 رحلات لنقل حجاج بيت الله الحرام من مطار جدة إلى الصالة الموسمية بمطار القاهرة الدولي لنقل حوالي ألفي حاج بعد أداء مناسك الحج.

وأوضحت مصادر بمطار القاهرة، أن الشركة ستبدأ من غد السبت مرحلة عودة الحجاج المصريين من المدينة المنورة، وفقاً لوكالة أنباء الشرق الأوسط.

ومن المقرر أن تسير شركة مصر للطيران 424 رحلة تشمل 224 رحلة من مطار جدة و200 رحلة من مطار المدينة المنورة.

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