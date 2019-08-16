عملة النرويج تتراجع لأدنى مستوى في 17عاماً

مباشر: تراجعت الكرونة النرويجية أمام الدولار الأمريكي لأدنى مستوى في 17 عاماً خلال تعاملات اليوم الجمعة، بعد تصريحات البنك المركزي.

وأعلن البنك المركزي في النرويج أن خطته لزيادة معدل الفائدة في العام الجاري أصبحت الآن غير مؤكدة.

وشهدت العملة النرويجية هبوطاً ملحوظاً منذ شهر يونيو/حزيران، مع انخفاض أسعار النفط الذي يمثل أحد أهم صادرات البلاد.

كما أن مخاوف ضعف النمو الاقتصادي العالمي والعلاقات التجارية الأكثر صرامة ضغطت على الاقتصاد النرويجي.

وبحلول الساعة 12:30 مساءً بتوقيت جرينتش هبطت الكرونة النرويجية أمام الدولار بنحو 0.2 بالمائة لتصل إلى 9.0041 كرونة، بعد أن سجل 9.0445 كرونة في وقت سابق من التعاملات.

وخلال تلك الفترة ارتفعت الكرونة أمام اليورو بنسبة 0.4 بالمائة لتصعد العملة الأوروبية مُسجلة 9.9822 كرونة.