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السودان يقرر إعادة فتح مكتب قناة "الجزيرة" في الخرطوم

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الخرطوم- سبوتنيك وأكدت عدة مصادر في قناة "الجزيرة"، اليوم الجمعة، لمراسل "سبوتنيك"، بأن ضباطا في جهاز الاستخبارات السودانية، أبلغوا مدير مكتب "الجزيرة" في الخرطوم بقرار إعادة فتح مكتب "الجزيرة" في الخرطوم صباح اليوم الجمعة.

© Sputnik . Eric Gaillard

وأبلغت أجهزة الأمن السودانية، في نهاية مايو/ أيار الماضي، مدير مكتب "الجزيرة" بقرار المجلس العسكري الانتقالي إغلاق مكتب "الجزيرة" في الخرطوم، والتحفظ على الأجهزة والمقتنيات بعد حصرها وتسليمها للسلطات، وفقاً لقناة "الجزيرة".

قال ضباط الأمن إن القرار اتخذ من قبل المجلس العسكري الانتقالي، لكنهم لم يسلموا مدير مكتب "الجزيرة" أي قرار مكتوب.

كما تضمن القرار سحب تراخيص العمل لمراسلي وموظفي شبكة "الجزيرة".

واستنكرت شبكة "الجزيرة الإعلامية" في بيان قرار إغلاق مكتبها في الخرطوم واعتبرته غير مبرر، مؤكدة التزامها بسياساتها التحريرية في تغطية الشأن السوداني ونقل تطورات الأحداث فيه.

SputnikNews

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