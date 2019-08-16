بالفيديو... صبيان فلسطينيان يطعنان شرطيا إسرائيليا ومقتل أحدهما

وأظهر تسجيل فيديو بثه التلفزيون الإسرائيلي وانتشر على مواقع التواصل الاجتماعي صبيين يقتربان من ضابط شرطة عند إحدى بوابات البلدة القديمة وكل منهما يشهر سكينا ويطعن الشرطي قبل أن يطلق عليهما زملاؤه عدة أعيرة نارية.

وأكدت وزارة الصحة الفلسطينية مقتل أحد الصبيين. وقالت الشرطة إنهما قصر لكنها لم تكشف عن عمرهما. وقال المتحدث باسم الشرطة ميكي روزنفيلد إن المهاجم الثاني نقل إلى مستشفى مضيفا أن جروح الضابط غير خطيرة.

ووقعت اشتباكات يوم الأحد بين فلسطينيين والشرطة الإسرائيلية في ساحة المسجد الأقصى.

وانهارت محادثات السلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين في 2014.