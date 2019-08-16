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تصاريح بناء المنازل الأمريكية ترتفع بأكثر من المتوقع في يوليو

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تصاريح بناء المنازل الأمريكية ترتفع بأكثر من المتوقع في يوليو تصاريح بناء المنازل الأمريكية ترتفع بأكثر من المتوقع في يوليو

مباشر: ارتفع عدد تصاريح البناء الممنوحة في الولايات المتحدة بأكثر من التوقعات خلال الشهر الماضي، في حين تراجعت عمليات بدء بناء المنازل الجديدة.

وكشفت بيانات صادرة عن مكتب إحصاءات العمل الأمريكي، اليوم الجمعة، أن عدد تصاريح البناء في الولايات المتحدة المعدلة موسمياً ارتفعت بوتيرة سنوية في شهر يوليو/تموز الماضي إلى 1.336 مليون تصريح بزيادة 8.4 بالمائة عن الشهر السابق له بعد التعديل.

وكانت توقعات المحللين تشير إلى أن عدد تصاريح بناء المنازل الأمريكية سوف ترتفع إلى 1.27 مليون تصريح في الشهر الماضي.

أما عمليات بدء بناء المنازل الجديدة في أكبر حول العالم، المعدلة موسمياً فتراجعت بوتيرة سنوية إلى 1.191 مليون عملية في شهر يوليو/تموز الماضي بانخفاض 4 بالمائة عن أرقام الشهر السابق له بعد التعديل.

وبحسب التقديرات، فكان من المتوقع أن تسجل عمليات بدء بناء المنازل الجديدة في الولايات المتحدة 1.260 مليون تصريح في الشهر الماضي.

وبحلول الساعة 12:35 مساءً بتوقيت جرينتش، ارتفعت العملة الأمريكية مقابل نظيرتها الأوروبية الموحدة بنسبة 0.3 بالمائة ليهبط اليورو إلى 1.1073 دولار.

مباشر (اقتصاد)

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