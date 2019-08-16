العراق ترفع حيازتها من السندات الأمريكية 31% خلال يونيو

من أحمد علام

مباشر: رفعت دولة العراق حيازتها من سندات الخزانة الأمريكية خلال شهر يونيو / حزيران 2019، بنسبة 30.94 بالمائة على أساس سنوي.

ووفقاً لبيانات وزارة الخزانة، فقد ارتفعت حيازة العراق من السندات الأمريكية إلى مستوى 34.7 مليار دولار، مقارنة بـ 26.5 مليار دولار في شهر يونيو / حزيران من عام 2018.

واشترت العراق سندات أمريكية خلال شهر يونيو / حزيران الماضي بقيمة 300 مليون دولار.

وعلى أساس شهري، ارتفعت ملكية العراق من السندات الأمريكية هامشياً بنسبة 0.87 بالمائة خلال شهر يونيو / حزيران 2019، مقارنة بقيمتها في مايو/ أيَّار من العام ذاته والبالغة 34.4 مليار دولار.

وزادت ملكية العراق من السندات الأمريكية منذ بداية العام الجاري، بنحو 100 مليون دولار؛ مقارنة بملكيتها بنهاية عام 2018 التي كانت تبلغ 34.6 مليار دولار.

واحتلت العراق المركز 31 عالمياً بين حائزي سندات الخزانة الأمريكية، والرابعة عربياً، وذلك بعد المملكة العربية السعودية التي تحتل المرتبة 11 عالمياً والأولى عربيا بقيمة 179.6 مليار دولار، والإمارات العربية المتحدة بالمرتبة 22 عالمياً والثانية عربياً بـ51.5 مليار دولار، والكويت بالمرتبة 27 عالمياً والثالثة عربياً بـ44.4 مليار دولار.

وأثار انعكاس منحنى عائد السندات الأمريكية مخاوف حدوث ركود اقتصادي بالولايات المتحدة في الوقت الذي تراجع فيه عائد الديون الحكومية لمدة 30 عاماً لأدنى مستوى على الإطلاق.

وعلى المستوى العالمي، استحوذت اليابان على المركز الأول مستحوذة على سندات أمريكية بـ1.122 تريليون دولار، تبعتها الصين في المركز الثاني بـ1.112 تريليون دولار، ثم المملكة المتحدة بـ341.1 مليار دولار.

وسجلت إجمالي حيازة دول العالم من سندات الخزانة الأمريكية في يونيو/ حزيران الماضي نحو 6.636 تريليون دولار، مقارنة بـ 6.539 تريليون دولار في مايو/ آيار السابق.

يُشار إلى أن ما تفصح عنه الخزانة الأمريكية في بياناتها الشهرية هو استثمارات دول الخليج في أذون وسندات الخزانة الأمريكية فقط، ولا تشمل تلك الاستثمارات الأخرى في الولايات المتحدة، سواء كانت حكومية أو خاصة.

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