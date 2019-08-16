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سعر سلة أوبك يرتفع 2.9% في يوليو

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سعر سلة أوبك يرتفع 2.9% في يوليو سعر سلة أوبك يرتفع 2.9% في يوليو

مباشر: ارتفع سعر سلة النفط لمنظمة أوبك في الشهر الماضي بنحو 2.9 بالمائة، مع استمرار جهود خفض الإمدادات. 

وكشفت بيانات التقرير الشهري لمنظمة أوبك والصادرة اليوم الجمعة أن متوسط سعر سلة أوبك خلال يوليو/تموز الماضي ارتفع إلى 64.71 دولار للبرميل، مقابل مستوى 62.92 دولار للبرميل في يونيو/حزيران.

وأعلنت منظمة أوبك اليوم تراجع الإنتاج في الشهر الماضي بمقدار 246 ألف برميل يومياً عند 29.609 مليون برميل يومياً

وبحلول الساعة 11:35 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفع سعر العقود الآجلة لخام "برنت" القياسي تسليم أكتوبر/تشرين الأول بنحو 0.7 بالمائة ليسجل 58.65 دولار للبرميل.

كما زاد سعر العقود الآجلة لخام نايمكس" الأمريكي تسليم سبتمبر/آيلول بنسبة 0.5 بالمائة عند 54.72 دولار للبرميل.

مباشر (اقتصاد)

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