أخبار عاجلة

فيسبوك تفتح مقهى منبثق يشجع على فحص الخصوصية -
تويتر تختبر إخفاء الرسائل المباشرة المسيئة -
أزمة الإعلام قد يكون لها حل -
ارتفاع اجمالي الدين العام الى ٢٩.٥ مليار دينار -
صحيفة: نتائج لقاء الحريري وبومبيو ترجمة بدعم أمريكي للحكومة اللبنانية -
التحالف العربي يعلن انسحاب قوات "المجلس الانتقالي" والعودة لمواقعها السابقة -
الاستوديو التحليلي لمباراة الزمالك وديكاداها دوري أبطال إفريقيا - الجمعة 16 أغسطس 2019 -
"فرح السودان"... الخرطوم تستعد لحدث تاريخي بتوقيع اتفاق "المجلس السيادي" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. الشرق الاوسط
  4. SputnikNews

مرفأ سوري جديد "متعدد الأغراض" على البحر المتوسط

Google+ Print
مرفأ سوري جديد "متعدد الأغراض" على البحر المتوسط مرفأ سوري جديد "متعدد الأغراض" على البحر المتوسط

وجاء في أحد محاضر الاجتماعات التي حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه أن اجتماعات عدة عقدت مع الجانب الإيراني المتمثل بشركة (خاتم الأنبياء) والتي تم خلالها الاتفاق بشأن تحديد منطقة الحميدية الواقعة جنوب محافظة طرطوس لإقامة مرفأ متعدد الأغراض من قبل الشركة المذكورة، وذلك بعد أخذ موافقة الجهات الرسمية المعنية في سوريا.

وعبر مسؤولون سوريون حضروا الاجتماعات عن أهمية إقامة المرفأ المذكور مع الجانب الإيراني وفق نظام (B.O.T) "المعروف بأنه أحد الوسائل الملائمة لتمويل مشروعات البنية الأساسية بعيداً عن ميزانية الدولة ومن موارد المستثمر الخاصة الذي يتولى تشغيل المشروع وإدارته بعد الانتهاء منه لمدة امتياز معينة تراوح عادة بين 30 و 40 سنة".

وبحسب محضر الاجتماع الأخير الذي انعقد في الثامن من الشهر الجاري، فإن اللجنة المكلفة بدراسة إقامة المرفأ والمؤلفة من ممثلين عن جهات رسمية سورية عدة، ارتأت أن الموقع الممتد من مخفر المنطقة حتى مخفر الموانئ في عين الزرقا شمال الحميدية هو المناسب لإقامة المرفأ ويحقق الغاية منه، سيما وأن الواجهة البحرية هناك بطول 2.5 كم، كما يراوح عرض الأملاك من 80 إلى 150 متراً.

وتجدر الإشارة إلى أن دراسة إقامة المرفأ المذكور بدأت في السابع من شهر تموز/ يوليو الماضي حيث عُقد أول اجتماع بهذا الخصوص في مبنى وزارة النقل السورية ورأسه معاون وزير النقل لشؤون النقل البحري محمد عمار كمال الدين رئيس اللجنة المكلفة بدراسة إنشاء المرفأ.

SputnikNews

مواضيع متعلقة
لقاء سعودي يمني.. وابن سلمان يتحدث عن الخطر الإيراني

لقاء سعودي يمني.. وابن سلمان يتحدث عن الخطر الإيراني

قطر تكشف موقفها من "أحداث عدن" وتوجه رسالة عاجلة لجميع الأطراف

قطر تكشف موقفها من "أحداث عدن" وتوجه رسالة عاجلة لجميع الأطراف

صحيفة: نتائج لقاء الحريري وبومبيو ترجمة بدعم أمريكي للحكومة اللبنانية

صحيفة: نتائج لقاء الحريري وبومبيو ترجمة بدعم أمريكي للحكومة اللبنانية

التحالف العربي يعلن انسحاب قوات "المجلس الانتقالي" والعودة لمواقعها السابقة

التحالف العربي يعلن انسحاب قوات "المجلس الانتقالي" والعودة لمواقعها السابقة