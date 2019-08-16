محدث..أسعار النفط تقلص مكاسبها بعد تقرير أوبك

مباشر: قلصت أسعار النفط مكاسبها خلال تعاملات اليوم الجمعة، بعد خفض منظمة أوبك توقعاتها لنمو الطلب العالمي على الخام.

وأعلنت منظمة أوبك اليوم تقرير الإنتاج الشهري لديها عن يوليو/تموز الماضي والذي أظهر تراجع في الإنتاج بمقدار 246 ألف برميل يومياً إلى مستوى 29.609 مليون برميل يومياً.

وخفضت منظمة أوبك توقعاتها للطلب العالمي على النفط عن العام الجاري بمقدار 40 ألف برميل يومياً إلى 1.1 مليون برميل يومياً.

وبالنسبة لعام 2020، فإن تقديرات نمو الطلب العالمي على الخام ظلت ثابتة عند 1.14 مليون برميل يومياً.

ومن المقرر أن تعلن شركة "بيكر هيوز" في وقت لاحق من اليوم بيانات منصات التنقيب عن الخام في الولايات المتحدة عن الأسبوع الجاري.

وبحلول الساعة 12:05 مساءً بتوقيت جرينتش بتوقيت جرينتش ارتفع سعر العقود الآجلة لخام "برنت" القياسي تسليم أكتوبر/تشرين الأول بنحو 0.8 بالمائة ليسجل 58.68 دولار للبرميل، وذلك بعد أن كانت سجلت 59.50 دولار للبرميل في وقت سابق من الجلسة.

كما زاد سعر العقود الآجلة لخام نايمكس" الأمريكي تسليم سبتمبر/آيلول بنسبة 0.6 بالمائة عند 54.79 دولار للبرميل.