الكويت ترفع حيازتها من سندات الخزانة الأمريكية لـ44.4 مليار دولار

من أحمد علام

الكويت - مباشر: ارتفعت حيازة دولة الكويت من سندات الخزانة الأمريكية خلال يونيو / حزيران 2019 بنسبة 7.2 بالمائة على أساس شهري.

ووفقاً لبيانات وزارة الخزانة الأمريكية، ارتفعت حيازة الكويت من سندات الخزانة الأمريكية للشهر الثاني على التوالي إلى 44.4 مليار دولار في يونيو / حزيران 2019، مقارنة بـ41.4 مليار دولار في مايو/ أيار الماضي.

واشترت الكويت سندات أمريكية خلال شهر يونيو / حزيران الماضي بقيمة 3 مليارت دولار.

وعلى أساس سنوي، ارتفعت حيازة الكويت من السندات خلال شهر يونيو / حزيران 2019، بنسبة 3.25 بالمائة، مقارنة بقيمتها في يونيو / حزيران 2018 والبالغة 43 مليار دولار.

ورفعت الكويت ملكيتها من السندات الأمريكية بنسبة 8 بالمائة منذ بداية العام الجاري، بزيادة قيمتها 3.3 مليار دولار؛ مقارنة بملكيتها بنهاية عام 2018 التي كانت تبلغ 41.1 مليار دولار.

وخلال يونيو 2019، تقدمت الكويت مركزاً بين حائزي سندات الخزانة الأمريكية لتحتل المرتبة 27 عالميا والثالثة عربياً، وذلك بعد المملكة العربية السعودية التي تحتل المرتبة 11 عالمياً والأولى عربيا بقيمة 179.6 مليار دولار، والإمارات العربية المتحدة بالمرتبة 22 عالمياً والثانية عربياً بـ51.5 مليار دولار.

وأثار انعكاس منحنى عائد السندات الأمريكية مخاوف حدوث ركود اقتصادي بالولايات المتحدة في الوقت الذي تراجع فيه عائد الديون الحكومية لمدة 30 عاماً لأدنى مستوى على الإطلاق.

وعلى المستوى العالمي، استحوذت اليابان على المركز الأول مستحوذة على سندات أمريكية بـ1.122 تريليون دولار، تبعتها الصين في المركز الثاني بـ1.112 تريليون دولار، ثم المملكة المتحدة بـ341.1 مليار دولار.

وسجلت إجمالي حيازة دول العالم من سندات الخزانة الأمريكية في يونيو / حزيران الماضي 6.636 تريليون دولار، مقارنة بـ 6.539 تريليون دولار في مايو / آيار السابق.

يُشار إلى أن ما تفصح عنه الخزانة الأمريكية في بياناتها الشهرية هو استثمارات دول الخليج في أذون وسندات الخزانة الأمريكية فقط، ولا تشمل تلك الاستثمارات الأخرى في الولايات المتحدة، سواء كانت حكومية أو خاصة.

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