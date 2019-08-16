أوبك تخفض تقديرات نمو الطلب العالمي على النفط في 2019

من: سالي إسماعيل

مباشر: خفضت منظمة أوبك تقديرات نمو الطلب العالمي على النفط خلال العام الجاري، كما قلصت توقعاتها بشأن نمو المعروض من خارجها.

وكشفت تقرير منظمة الدول المصدرة للنفط الشهري والصادر اليوم الجمعة، أن الطلب العالمي على الخام من المتوقع أن ينمو بنحو 1.1 مليون برميل يومياً في العام الحالي وهو أقل بنحو 40 ألف برميل يومياً عن توقعات الشهر السابق.

ويتوقع بذلك أن يسجل الطلب العالمي على النفط 99.92 مليون برميل يومياً في عام 2019.

وبالنسبة لعام 2020، فإن تقديرات نمو الطلب العالمي على الخام ظلت ثابتة عند 1.14 مليون برميل يومياً ليكون من المتوقع أن يسجل في المتوسط 101.05 مليون برميل يومياً.

وأوضحت أوبك أن هذه التوقعات المتعلقة بالطلب العالمي على النفط خاضعة لمخاطر هبوطية ناجمة عن حالات عدم اليقين ذات الصلة بالتطورات الاقتصادية العالمية.

وفيما يتعلق بالمعروض النفطي من خارج أوبك، فمن المتوقع أن ينمو بنحو 1.97 مليون برميل يومياً في العام الحالي وهو أقل بنحو 72 ألف برميل يومياً عن التقديرات السابقة.

ومن المقرر أن يبلغ المعروض النفطي من خارج أوبك في العام الحالي 64.39 مليون برميل يومياً في المتوسط.

ويرجع ذلك إلى أن إنتاج النفط الأقل من المتوقع في الولايات المتحدة والبرازيل وتايلاند والنرويج خلال النصف الأول من 2019 مقابل زيادة إمدادات كندا.

كما تم تعديل تقديرات نمو المعروض من الخام من خارج أوبك في عام 2020 ليصبح 2.39 مليون برميل يومياً وهو أقل بنحو 50 ألف برميل يومياً.

ومن المتوقع أن يبلغ المعروض النفطي من خارج المنظمة في العام القادم 66.78 مليون برميل يومياً في المتوسط.

وعلى صعيد الطلب على خام أعضاء أوبك، فتم تعديله بالرفع بنحو 100 ألف برميل يومياً في كل من العامين الحالي والمقبل.

ويقف بذلك الطلب على خام أوبك في العام الحالي عند 30.7 مليون برميل يومياً وهو أقل بنحو 90 ألف برميل يومياً من مستويات عام 2018.

أما الطلب على خام أوبك في عام 2020 فمن المتوقع أن يبلغ 29.4 مليون برميل يومياً، وهي مستويات أقل بنحو 1.3 مليون برميل يومياً مقارنة مع العام الماضي.

وبحسب التقرير الشهري، فإن إنتاج أوبك انخفض بمقدار 246 ألف برميل يومياً خلال شهر يوليو/تموز الماضي ليسجل 29.855 مليون برميل يومياً.

وبحلول الساعة 11:34 صباحاً بتوقيت جرينتش، ارتفع سعر العقود الآجلة لخام برنت القياسي تسليم شهر أكتوبر/تشرين الأول بنحو 0.7 بالمائة ليصل إلى 58.63 دولار للبرميل.

كما صعد سعر العقود المستقبلية لخام نايمكس القياسي تسليم شهر سبتمبر/أيلول بنسبة تزيد عن 0.4 بالمائة ليصل إلى 54.70 دولار للبرميل.