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إنتاج أوبك يتراجع 246 ألف برميل في يوليو

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إنتاج أوبك يتراجع 246 ألف برميل في يوليو إنتاج أوبك يتراجع 246 ألف برميل في يوليو

من: نهى النحاس

مباشر: تراجع إنتاج منظمة أوبك من النفط في الشهر الماضي بمقدار 246 ألف برميل يومياً، بقيادة الخفض المعلن للإمدادات في وإيران.

وكشفت بيانات منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك"، اليوم الجمعة، أن مستويات إنتاج الدول الأعضاء تراجع إلى مستوى 29.609 مليون برميل يومياً في يوليو/تموز الماضي، مقابل مستوى 29.855 مليون برميل يومياً في الشهر السابق له.

وقادت السعودية انخفاض الإنتاج داخل منظمة أوبك في الشهر الماضي وذلك بمقدار 134 ألف برميل يومياً ليصل إجمالي إنتاجها النفطي إلى 9.698 مليون برميل يومياً.

كما انخفض إنتاج إيران من النفط بمقدار 47 ألف برميل يومياً عند 2.213 مليون برميل يومياً.

وهبط الإنتاج النفطي في ليبيا وفنزويلا في يوليو/تموز الماضي بمقدار 42 ألف برميل و32 ألف برميل يومياً على الترتيب.

وبحلول الساعة 11:35 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفع سعر العقود الآجلة لخام "برنت" القياسي تسليم أكتوبر/تشرين الأول بنحو 0.8 بالمائة ليسجل 58.72 دولار للبرميل.

كما زاد سعر العقود الآجلة لخام نايمكس" الأمريكي تسليم سبتمبر/آيلول بنسبة 0.7 بالمائة عند 54.83 دولار للبرميل.

مباشر (اقتصاد)

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