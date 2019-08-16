سندات الخزانة الأمريكية تتجه لأفضل أداء شهري منذ 2015

مباشر: تسير سندات الخزانة الأمريكية على الطريق الصحيح نحو تسجيل أفضل أداء شهري منذ عام 2015، وسط الضبابية التي تخيّم على المستثمرين.

وترسل أسواق السندات رسالة تحذيرية بشأن الركود الاقتصادي، حيث حذرت وكالة التصنيف الائتماني "ستاندرد آند بورز" المستثمرين من أنها في حالة تأهب قصوى إزاء الاقتصاد الأمريكي.

وجاء أداء الأسهم والسندات الحكومية اليوم الجمعة مستقر نسبياً بعد أسبوع متقلب من التداولات بقيادة خليط من المخاطر المتنامية والتي تركزت على أثر النزاع التجاري بين الولايات المتحدة والصين على النمو الاقتصادي العالمي.

وبحسب تقرير حديث صادر عن وكالة "ستاندرد آند بورز"، فإن خطر تعرض الولايات المتحدة لركود اقتصادي في غضون الإثنى عشرة شهراً المقبلة قد زاد، بفعل عدم القدرة على التنبؤ فيما يتعلق بالصعيد التجاري إضافة لتدهور الأوضاع العالمية بقيادة ضعف النشاط الصناعي.

وتراجع العائد على سندات الخزانة الأمريكية لآجل 10 سنوات بمقدار 46 نقطة أساس في شهر أغسطس/آب الجاري حتى الآن، ما يجعله متجهاً لتسجيل أكبر هبوط شهري منذ يناير/كانون الثاني عام 2015، بحسب بيانات وكالة بلومبرج.

وبحلول الساعة 11:05 صباحاً بتوقيت جرينتش، ارتفع العائد على الديون الحكومية التي يحل موعد سدادها بعد 10 أعوام إلى 1.559 بالمائة.