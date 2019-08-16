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المجلس العسكري السوداني يعلن الاحتفال بـ"السلطة الانتقالية" بحضور دولي

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وقال المجلس في بيان: "سيكون الاحتفال بإبرام وثائق الانتقال للسلطة المدنية قائم في ميعاده المحدد في تمام الساعة الواحدة ظهرا ( 11:00 تغ) السبت 17 أغسطس/آب الجاري بقاعة الصداقة في الخرطوم".

الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي في برلين، ألمانيا 30 أكتوبر/ تشرين الأول 2018

© REUTERS / Hannibal Hanschke

وأضاف أن الاحتفال سيشهد "حضور عدد من رؤساء الدول (لم يسمهم) وممثلي المنظمات الدولية والإقليمية والبعثات الدبلوماسية وقادة وزعماء الأحزاب ومنظمات المجتمع المدني والطوائف الدينية الإسلامية والمسيحية بالبلاد".

ويقصد بوثائق الانتقال للسلطة المدنية، كل من وثيقتي الإعلان السياسي الموقعة في 17 يوليو/تموز الماضي، ووثيقة الإعلان الدستوري الموقعة بالأحرف الأولى في 4 أغسطس الجاري واللتين تمهدان لإعلان تشكيل ، وبداية الفترة الانتقالية.

وفي ذات الصدد، قال القيادي بقوى الحرية والتغيير، وجدي صالح، إن مراسم التوقيع على وثائق الفترة الانتقالية ستتم بحضور الاتحاد الإفريقي والاتحاد الأوروبي ودول الترويكا (الولايات المتحدة، وبريطانيا، والنرويج)، وزعماء ورؤساء دول الجوار والضامنين على وثائق الفترة الانتقالية.

وأشار صالح وفق وكالة الأنباء السودانية (سونا) إلى أن الاحتفال سينتقل في ذات اليوم عند الرابعة مساء (14:00 تغ) إلى ساحة الحرية بمشاركة كل مكونات قوى إعلان الحرية والتغيير وكل الشعب السوداني.

وأضاف أن يوم 18 أغسطس سيشهد الإعلان عن تشكيل مجلس السيادة وحل المجلس العسكري، فيما سيشهد اليوم التالي أداء أعضاء مجلس السيادة اليمين الدستوري.

رئيس المجلس العسكري الانتقالي في السودان عبد الفتاح البرهان

© AP Photo / Hussein Malla

كما يؤدي رئيس الوزراء اليمين الدستوري في 21 أغسطس، بحسب صالح.

وفي وقت سابق الخميس، أعلن تجمع المهنيين السودانيين، عن اتفاق هياكل قوى الحرية والتغيير على تولى عبد الله حمدوك، رئاسة الوزراء خلال الفترة الانتقالية.

ويشهد السودان اضطرابات متواصلة منذ أن عزلت قيادة الجيش، في 11 أبريل/ نيسان الماضي، عمر البشير من الرئاسة (1989 - 2019)، تحت وطأة احتجاجات شعبية منددة بتردي الأوضاع الاقتصادية.

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