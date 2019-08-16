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إصابة مستوطنين بعملية دهس في الخليل ومقتل منفذها 

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إصابة مستوطنين بعملية دهس في الخليل ومقتل منفذها  إصابة مستوطنين بعملية دهس في الخليل ومقتل منفذها 

وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، ظهر اليوم الجمعة، أن مستوطنين اثنين أصيبا بجراح خطيرة في عملية الدهس التي وقعت بمدينة الخليل، فيما أطلقت قوات الجيش الإسرائيلي النار على منفذ العملية.

وأفادت الصحيفة في خبرها المقتضب أن مستوطن (17 عاما) أصيب بإصابات خطيرة، ومستوطنة (19 عاما) أصيبت بإصابات متوسطة، جراء عملية دهس، بالقرب من مستوطنة إليعيزر بتجمع "غوش عتصيون" بالقرب من مدينة الخليل.

وأوضحت الصحيفة أن المستوطنين في المستشفى لتلقي العلاج العاجل، وبأن الشاب الذي قام بعملية الدهس قتل على يد قوات الجيش الإسرائيلي، بعد مطاردة له، حيث كان يقود سيارته بسرعة شديدة.

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