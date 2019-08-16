أخبار عاجلة

فيسبوك تفتح مقهى منبثق يشجع على فحص الخصوصية -
تويتر تختبر إخفاء الرسائل المباشرة المسيئة -
أزمة الإعلام قد يكون لها حل -
ارتفاع اجمالي الدين العام الى ٢٩.٥ مليار دينار -
صحيفة: نتائج لقاء الحريري وبومبيو ترجمة بدعم أمريكي للحكومة اللبنانية -
التحالف العربي يعلن انسحاب قوات "المجلس الانتقالي" والعودة لمواقعها السابقة -
الاستوديو التحليلي لمباراة الزمالك وديكاداها دوري أبطال إفريقيا - الجمعة 16 أغسطس 2019 -
"فرح السودان"... الخرطوم تستعد لحدث تاريخي بتوقيع اتفاق "المجلس السيادي" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. الشرق الاوسط
  4. SputnikNews

ليبيا: تشغيل مطار معيتيقة بعد قصف صاروخي أصاب اثنين وعطل الملاحة لساعات

Google+ Print
ليبيا: تشغيل مطار معيتيقة بعد قصف صاروخي أصاب اثنين وعطل الملاحة لساعات ليبيا: تشغيل مطار معيتيقة بعد قصف صاروخي أصاب اثنين وعطل الملاحة لساعات

ونشرت إدارة مطار معيتيقة صورًا لآثار القصف الذي تعرض له المطار، مساء الخميس، والأضرار التي لحقت به، وذلك على صفحة المطار بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

وأظهرت الصور أحد المصابين في القصف، إضافة إلى تعرض حافلات في المطار لشظايا، وأيضا بقايا قذائف سقطت على أحد المدرجات.

وقررت إدارة المطار، في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، وقف حركة الطيران بعد التعرض للقصف، مشيرة إلى توجيه "رحلة شركة الخطوط الجوية الليبية القادمة من مطار تونس قرطاج، وكذلك الأجنحة الليبية القادمة من إسطنبول، بالهبوط في مطار مصراتة الدولي".

لكنها قالت بعد ذلك "ستباشر بعد قليل الشركات الناقلة باستقبال ركابها بعد أخذ الإذن ببدء التشغيل"، متمنية السلامة للموظفين والعاملين والمسافرين بالمطار.

وأمس، أعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، استنكارها "الهجمات الممنهجة والمتزايدة باطراد على المطارات في غرب ليبيا، بما في ذلك مطاري زوارة ومعيتيقة" اللذين استهدفا بغارات جوية.

SputnikNews

مواضيع متعلقة
لقاء سعودي يمني.. وابن سلمان يتحدث عن الخطر الإيراني

لقاء سعودي يمني.. وابن سلمان يتحدث عن الخطر الإيراني

قطر تكشف موقفها من "أحداث عدن" وتوجه رسالة عاجلة لجميع الأطراف

قطر تكشف موقفها من "أحداث عدن" وتوجه رسالة عاجلة لجميع الأطراف

صحيفة: نتائج لقاء الحريري وبومبيو ترجمة بدعم أمريكي للحكومة اللبنانية

صحيفة: نتائج لقاء الحريري وبومبيو ترجمة بدعم أمريكي للحكومة اللبنانية

التحالف العربي يعلن انسحاب قوات "المجلس الانتقالي" والعودة لمواقعها السابقة

التحالف العربي يعلن انسحاب قوات "المجلس الانتقالي" والعودة لمواقعها السابقة