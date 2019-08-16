انكماش اقتصاد هونج كونج في الربع الثاني مع الاضطرابات السياسية

مباشر: انكمش اقتصاد هونج كونج بوتيرة أكبر من القراءة الأولية خلال الربع الثاني من العام الحالي، وسط التوترات التجارية والاضطرابات السياسية المستمرة.

وكشفت بيانات حكومية صادرة اليوم الخميس، أن الناتج المحلي الإجمالي لهونج كونج المعدل موسمياً انكمش بنسبة 0.4 بالمائة خلال الربع المنتهي في يونيو/حزيران الماضي على أساس فصلي بالقراءة الثانية، وهي أكثر من الأرقام الأولية والتي كانت تشير إلى تراجع 0.3 بالمائة.

ويعرف الركود الاقتصادي من الناحية الفنية في العادة بأنه عبارة عن انكماش في الناتج المحلي لمدة ربعين متتاليين.

أما على أساس سنوي، فإن اقتصاد هونج كونج نما بنسبة 0.5 بالمائة خلال الربع الثاني من العام الحالي وهي أسوأ من التقديرات الأولية البالغة 0.6 بالمائة.

وكان اقتصاد هونج كونج نما في الربع الأول من العام الحالي بنسبة 1.3 بالمائة على أساس فصلي وبنحو 0.6 بالمائة على أساس سنوي.

وبحسب البيان، فإن اقتصاد هونج كونج مازال يواجه ضغوط هبوطية كبيرة، حيث أن الظروف الاقتصادية خلال النصف الأول من العام كانت الأضعف منذ الركود الاقتصادي في عام 2009.

وأعلنت الحكومة في هونج كونج أمس الخميس حزمة تحفيزية بقيمة ملياري دولار مع الإشارة إلى أن الاقتصاد سيعاني كي يحقق نمواً في العام الجاري بأكمله وسط الاضطرابات السياسية الجارية.

وخفضت الحكومة توقعاتها لنمو اقتصاد هونج كونج في 2019 لتتراوح بين صفر إلى 1 بالمائة مقابل 2 إلى 3 بالمائة في السابق، مستشهدة بالنمو الأسوأ من المتوقع بالنصف الأول والبالغ 0.5 بالمائة إضافة للمخاطر الهبوطية جراء التوترات التجارية والسياسية.

وبحلول الساعة 10:27 صباحاً بتوقيت جرينتش، استقرت عملة هونج مقابل نظيرتها الأمريكية عند مستوى 7.8426 دولار هونج كونج.