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ارتفاع الإيرادات المالية بالصين في أول 7 أشهر بـ2019

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ارتفاع الإيرادات المالية بالصين في أول 7 أشهر بـ2019 ارتفاع الإيرادات المالية بالصين في أول 7 أشهر بـ2019

مباشر: ارتفعت الإيرادات المالية في موازنة الصين في أول 7 أشهر من العام الجاري.

وكشفت بيانات صادرة عن وزارة المالية في الصين، اليوم الجمعة، أن الإيرادات المالية في الفترة من يناير/كانون الثاني وحتى يوليو/تموز زادت بنحو 3.1 بالمائة.

أما فيما يتعلق بالمصروفات النقدية فزادت في أول 7 أشهر من 2019 بنسبة 9.9 بالمائة.

وتستهدف الصين دعم النمو الاقتصادي لديها بعد بيانات تشير إلى تباطؤ واضح في النشاط ووسط تصاعد الحرب التجارية مع الولايات المتحدة.

وبحلول الساعة 10:55 صباحاً بتوقيت جرينتش انخفض اليوان أمام الدولار بنحو 0.1 بالمائة إلى 7.0412 يوان.

مباشر (اقتصاد)

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